Robo de un auto, persecución, vuelco y tiroteos: parecía una peílcula, pero era la realidad y el video impacta

Este jueves en el partido bonaerense de Merlo , en el oeste del Conurbano, ocurrió una terrible situación digna de una escena de película de acción. Dos delincuentes realizaron un robo de un vehículo Toyota Etios blanco a Patricia, una vecina de 67 años, en la esquina de Patagones y Güemes.

Tras el robo, los vecinos alertaron de inmediato al 911. Dos efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que patrullaban las inmediaciones de Álvarez Thomas y Merlo, detectaron el vehículo e iniciaron la búsqueda de los delincuentes.

Cámaras de seguridad de la zona registraron la secuencia de persecución de la policía a los asaltantes.

Minutos después de la llegada de los agentes, estos visualizaron el vehículo que había sido robado, comenzaron a perseguirlo “de forma controlada” e intentaron interceptarlo. Durante la huida, los sospechosos advirtieron que los seguían, aceleraron y eso provocó que chocaran con una camioneta Ford EcoSport, conducida por una mujer de 50 años, quien no sufrió heridas.

Tras una maniobra, el Toyota Etios subió al cordón de la vereda, impactó contra el cable de tensión de un poste de luz, giró y terminó volcado.

Los uniformados descendieron con sus armas reglamentarias e impartieron la voz de alto. Sin embargo, los implicados se resistieron y abrieron fuego contra los policías desde el interior del vehículo. La situación fue filmada por una cámara de seguridad instalada a pocos metros y por vecinos de la zona que circularon las imágenes en redes sociales.

Luego de intercambios de disparos, los delincuentes lograron salir del auto y escaparon una vez más y el Toyota Etios fue hallado sin ocupantes.

El parte oficial confirmó que afortunadamente no hubo muertos ni heridos.

El causo continúa investigando con el paradero de ambos delincuentes, sin identificar. Sin embargo, bajo esta situación quedó en evidencia que los policías no habrían cumplido con el protocolo para no disparar cuando exista una situación de riesgo contra civiles.