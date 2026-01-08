Familia mendocina denunció el robo de su auto en Mar Chiquita: la furia de las víctimas

Una familia oriunda de Mendoza denunció el robo de su auto mientras pasaba unos días de vacaciones en una playa de Camet Norte, en el partido bonaerense de Mar Chiquita .

Repudio en Chile: el video indignante de una pareja lanzando polluelos de gaviotas desde una terraza

Estafas a argentinos con el falso "Holiday" en Reñaca: los chats del engaño, ganancias y un propietario indignado

El hecho ocurrió a plena luz del día, cuando los turistas se encontraban en la costa. En la zona no hay cámaras de vigilancia y hasta el momento no se informó ningún avance sobre el paradero del vehículo, un Fiat Cronos blanco con apenas tres meses de uso.

Según relataron las víctimas a Canal 8 de Mar del Plata, el robo truncó por completo el viaje y los obligó a regresar antes de lo previsto a Mendoza, luego de comprar pasajes de micro por sus propios medios.

La situación generó indignación entre las personas afectadas, tal como expresaron en una entrevista que se hizo viral.

Tras contar que era su cuarta vez en Mar Chiquita, una de las damnificadas de Mendoza expresó: “Estábamos en la playa, bueno, y nos robaron el auto. Una situación muy desesperante, muy angustiante. Es la tercera o cuarta vez que venimos, o sea, nunca jamás nos ha pasado nada. Por eso estamos súper sorprendidos y dolidos”.

También reclamó mayor presencia de las autoridades locales: “Entonces pedí ir al municipio, yo como turista, que por favor, que haya mayor seguridad. Obviamente veníamos en el auto, tenemos que costear nuestros pasajes y demás y toda la bronca, toda la impotencia que conlleva esta situación”.

Otra de las víctimas sostuvo que decidieron hacer público el caso para visibilizar el problema: “Nosotros queríamos visualizar esto por nosotros, para que nos ayuden a buscar el auto y también para darle voz a la gente local, ya que parece que acá nadie va e informa nada”.

Embed

Indignada, la joven manifestó: “Que haya más seguridad en la temporada, porque aparte este es un pueblo donde es de alto turismo y la verdad que es horrible”.

Ambas coincidieron en que no volverían al lugar ni lo recomendarían. “No, realmente no, ni se lo voy a recomendar a ningún familiar y amigo que vengan”, afirmó una de ellas.

El caso quedó en manos de la Justicia, mientras la familia aguarda novedades sobre el vehículo robado.