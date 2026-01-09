Hallaron la camioneta robada a los mendocinos en Concón: la RTO delató a los delincuentes

A diez días del robo, Carabineros recuperaron la camioneta SUV que le habían sustraído a unos mendocinos en la zona de Concón (Chile), justo afuera del edificio en que se alojaban en Bosques de Montemar.

La Toyota SW4 apareció en el ingreso a la Región de Coquimbo, al norte de Valparaíso , tras un control vehicular de los efectivos realizado este jueves.

Los funcionarios detectaron evidencias de que la Toyota era robada, sumado al nerviosismo de los ocupantes y al hecho de que el conductor no presentaba documentación en regla. Para sumar a la historia, la camioneta tenía aún la oblea de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).

"Este trabajo de revisión permitió establecer que la patente no concordaba con el vehículo, ya que se trataba de una numeración nacional, pero el automóvil mantenía sellos argentinos", expresó la capitana Camila Bravo, de la Segunda Comisaría Coquimbo.

I A diez días del robo, Carabineros recuperaron la camioneta SUV que le habían sustraído a un mendocino en la zona de Concón (Chile), justo afuera del edificio en que se alojaba en Bosques de Montemar.

"Con estos antecedentes, y en coordinación con la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos, se pudo establecer que el móvil era extranjero y había sido robado hace poco más de una semana en otra región", comentó, según lo publicado por diario El Día.

Por el robo de la Toyota al turista, dos hombres chilenos, de 44 y 50 años, ambos con domicilio en Coquimbo, quedaron detenidos.

Según Carabineros, desde la última semana de diciembre a la fecha, la policía uniformada pudo recuperar una docena de automóviles robados en la conurbación de La Serena y Coquimbo, gracias al refuerzo de las fiscalizaciones, el aumento de la presencia policial y un trabajo investigativo más focalizado.

El robo en Concón que alarmó a turistas de Mendoza

La Toyota SW4 fue robada el pasado 28 de diciembre a la madrugada cuando una familia de Mendoza se alojó en un complejo de Bosques de Montemar, zona que tiene fama de seguridad y tranquilidad en Concón.

El vehículo quedó estacionado frente al edificio, pero, de la noche a la mañana, desapareció.

Tras constatar el robo, los mendocinos fueron directamente a la comisaría para realizar la denuncia, ya que nunca tuvieron respuesta telefónica de los Carabineros. Sufrieron varias horas de espera hasta que les tomaran el relato para la investigación.

La familia viajaba con un bebé de apenas un año, lo que agravó el desgaste físico y emocional durante la espera y la incertidumbre. Ya de regreso anticipado a Mendoza, ahora deben viajar a Chile a recuperar la Toyota.