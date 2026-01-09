Viajar en auto a Chile: qué seguros cubren robos, Soapex y tarjetas que incluyen cobertura médica gratis

Además de contar con la póliza vigente y los pagos del seguro del auto al día, quienes planean viajar al exterior —especialmente a Chile— deben revisar que su vehículo tenga cobertura válida en el país de destino y conocer en detalle sus condiciones. Aunque un asegurado pueda denunciar un siniestro fuera de Argentina , los tiempos y la modalidad de resolución pueden ser distintos.

Según explicó a Los Andes Juan Fernández , de APAS Cuyo (Asociación de Productores Asesores de Seguros ) , “para salir del país siempre hay que verificar que se haya contratado una cobertura Mercosur o para países limítrofes , ya que es la que permite contar con responsabilidad civil en el país al que se viaja”.

No obstante, en casos de robos o daños al vehículo , es fundamental asesorarse antes del viaje, ya que las coberturas pueden variar según la compañía y el tipo de servicio contratado.

“Además, en Chile están solicitando —aunque no sea obligatorio— seguros de vida para turistas y seguros de accidentes personales , conocidos como Soapex ”, agregó Fernández.

Para contar con cobertura en Chile, el asesor productor de seguros Edgardo Juchniuk explicó que es necesario contratar la póliza en Argentina con la extensión a países limítrofes , que incluya robo, hurto, incendio y daños parciales por accidentes .

“Es muy importante consultarlo con un productor asesor”, remarcó. Y aclaró que, por ejemplo, ante la rotura de un parabrisas o un cristal, el asegurado no recibirá el mismo servicio que en Argentina, ya que en Chile no existen los mismos prestadores contratados.

Las aseguradoras tienen la obligación de indemnizar el daño, pero no necesariamente de proveer la reposición del cristal. “El seguro permite que la persona compre el cristal, lo cambie y luego reclame el reintegro”, explicó Juchniuk.

De este modo, el asegurado no queda sin cobertura, pero deberá realizar las gestiones por su cuenta y luego solicitar el reintegro de los gastos, salvo en casos puntuales de compañías que cuentan con proveedores en Chile, algo que constituye un servicio adicional y no una obligación contractual.

“La póliza es un contrato de adhesión en el que el asegurado se subordina a cláusulas que muchas veces necesitan aclaración. Ahí es donde trabajamos los productores asesores de seguros”, señaló.

En cuanto a los neumáticos, Juchniuk recordó que hubo modificaciones dispuestas por la Superintendencia de Seguros. Desde 2022, las compañías ya no pueden aplicar descuentos por depreciación y deben reponer a nuevo, aunque pueden cubrir solo una rueda por contrato, dependiendo de la fecha de renovación de la póliza.

Es obligatorio el Soapex para viajar a Chile

Chile exige el seguro SOAPEX para que un vehículo argentino pueda circular por su territorio. Se trata de un seguro obligatorio de accidentes personales para vehículos extranjeros, exigido por la normativa chilena para toda unidad con matrícula extranjera que ingrese al país, incluso de forma provisoria.

¿Qué es el SOAPEX y por qué es obligatorio?

El SOAPEX (Seguro Obligatorio de Accidentes Personales para Extranjeros) está regulado por la Ley de Tránsito de Chile (Art. 60 de la Ley Nº 18.290) y debe contratarse para circular por rutas chilenas. Cubre muerte y lesiones corporales a personas (conductor, pasajeros y terceros) en caso de un accidente causado por el vehículo extranjero.

Se puede contratar online antes de viajar con aseguradoras habilitadas en Chile.

Más allá de está obligatoriedad, lo cierto en que en la práctica tanto Carabineros en el caso de un control vial, o autoridades de la aduana chilena no están solicitando el Soapex.

Marejadas en avenida Perú de Viña del Mar (Chile) / Gentileza Marejadas en avenida Perú de Viña del Mar (Chile) / Gentileza

La prevención, el punto clave

Más allá de las coberturas, los especialistas coinciden en que la prevención es fundamental. “Por más que el seguro cubra uno o dos neumáticos, el mal momento no se evita. Por eso es clave usar medidas como tuercas antirrobo y tomar recaudos antes de viajar”, explicó Juchniuk.

Finalmente, recomendaron asesorarse con un productor de seguros antes de salir del país, para conocer exactamente qué cubre la póliza, cómo actuar ante un siniestro y evitar inconvenientes durante el viaje.

Qué tarjetas de crédito incluyen seguro al viajero

Algunas tarjetas de crédito incluyen seguro médico (asistencia al viajero/medical coverage) sin costo adicional, aunque suele estar condicionado a pagar el viaje (o parte del mismo) con la tarjeta y al tipo de tarjeta (generalmente segmentos altos como Gold, Platinum, Signature o Black).

Aquí tienes ejemplos de tarjetas que pueden ofrecer cobertura médica gratis

-Mastercard Black / MasterAssist Premium

Ofrece asistencia médica durante viajes al exterior con cobertura de gastos médicos, evacuación y asistencia familiar.

Incluye beneficios automáticos si la tarjeta fue emitida en Argentina y se usa en el exterior.

También cubre requisitos de seguro médico para viajar a países del Espacio Schengen si se cumple con las condiciones.

-Mastercard Platinum — MasterAssist Plus

Brinda asistencia médica internacional por viajes, con límites de cobertura incluidos (por ejemplo, hasta ~US$25,000 para gastos médicos).

Aplica cuando el viaje se paga con la tarjeta.

-Visa Signature / Tarjetas Visa Premium