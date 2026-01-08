El Paso Cristo Redentor seguirá cerrado todo el jueves por lluvias y aludes del lado chileno

El Paso Internacional Cristo Redentor continuará cerrado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos durante toda la jornada de este jueves 8 de enero, según informó la Coordinación General del Sistema Cristo Redentor mediante un comunicado oficial.
La medida se debe a las fuertes lluvias registradas en el sector chileno, que provocaron desprendimientos de material, lo que imposibilita garantizar condiciones seguras de transitabilidad, de acuerdo a lo comunicado por las autoridades del país vecino. En tanto, en el sector argentino no se registran precipitaciones.
Desde la Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras recomendaron a los usuarios informarse previamente sobre el estado del paso antes de emprender viaje, a fin de evitar inconvenientes.
Como fuente oficial de consulta en Argentina, se encuentra disponible la aplicación gratuita PasAr, que brinda información en tiempo real sobre el estado del Paso Internacional Cristo Redentor.