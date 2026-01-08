El Paso Cristo Redentor seguirá cerrado todo el jueves por lluvias y aludes del lado chileno

El Sistema Integrado Cristo Redentor no estará habilitado durante toda la jornada de este 8 de enero debido a intensas lluvias y desprendimientos de material en el sector chileno, informaron autoridades argentinas.

Una larga fila de autos en Los Andes esperaba cruzar hacia Mendoza

El Paso Internacional Cristo Redentor continuará cerrado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos durante toda la jornada de este jueves 8 de enero, según informó la Coordinación General del Sistema Cristo Redentor mediante un comunicado oficial.

La medida se debe a las fuertes lluvias registradas en el sector chileno, que provocaron desprendimientos de material, lo que imposibilita garantizar condiciones seguras de transitabilidad, de acuerdo a lo comunicado por las autoridades del país vecino. En tanto, en el sector argentino no se registran precipitaciones.

Desde la Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras recomendaron a los usuarios informarse previamente sobre el estado del paso antes de emprender viaje, a fin de evitar inconvenientes.