Atención: esta noche cierra el Paso Cristo Redentor por pronóstico de intensas lluvias y posibles aludes

La ruta a Chile será interrumpida a las 22 en Uspallata y el complejo Los Libertadores atenderá hasta las 00.

El Paso Internacional Cristo Redentor será cerrado esta noche por pronóstico de intensas lluvias que podrían provocar aludes sobre la ruta a Chile, confirmaron en un comunicado el coordinador general del Paso Cristo Redentor, Justo José Báscolo.

Según el comunicado oficial, el tránsito estará permitido hasta las 00 de hoy miércoles 7, ya que las condiciones climáticas pronosticadas para la tarde, noche y madrugada en Alta Montaña anticipan intensas lluvias, que podrían generar deslizamientos con material de arrastre, afectando la seguridad vial.

Sin embargo, aclaran, el tránsito será interrumpido a las 22 en Uspallata. Es decir, que los viajeros solo podrán cruzar la aduana chilena si pasaron por el pueblo de Uspallata antes de las 22 de hoy.

Ante este escenario, las autoridades advirtieron que no estarían garantizadas las condiciones seguras de transitabilidad, por lo que recomendaron a los usuarios informarse previamente sobre el estado del paso internacional antes de emprender viaje.

Como fuentes de consulta oficiales, se encuentra disponible el sitio web del Ministerio del Interior y la aplicación gratuita “Paso a Paso”, que brinda información en tiempo real sobre el estado del Sistema Cristo Redentor.

