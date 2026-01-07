Sorpresa en el ranking educativo: cuál es el país que logró desplazar a Argentina en América Latina

Un reciente estudio basado en el Índice de Resultados Escolares reveló un cambio significativo en el mapa educativo de América Latina . Chile es el país que ha logrado posicionarse como el líder de la región , superando a Argentina en términos de calidad de aprendizaje en áreas fundamentales como Lengua y Matemática.

El liderazgo de Chile en el contexto regional no es una casualidad, sino el reflejo de políticas públicas sostenidas que han logrado combinar una alta cobertura escolar con resultados académicos sólidos en el tiempo .

El Índice de Resultados Escolares (IRE) es una herramienta que permite observar no solo cuántos jóvenes permanecen dentro del sistema educativo , sino también cuál es la calidad real de ese aprendizaje .

Para obtener estos resultados, el índice combina datos de encuestas de hogares con los resultados de las pruebas PISA de la OCDE , evaluando el desempeño en lectura, matemática y ciencias.

En este sentido, Chile se destaca frente a sus vecinos con 38 de cada 100 estudiantes de 15 años que logran terminar su escolaridad en tiempo y forma, cumpliendo además con un nivel adecuado de conocimientos. Con una cobertura escolar que alcanza al 95 % de los jóvenes de hasta 17 años , el sistema chileno demuestra una consistencia que le permite asegurar que el tránsito por las aulas se traduzca en herramientas concretas para el futuro de los adolescentes.

El desafío en nuestro país: mucha asistencia, poco rendimiento

Por otro lado, el informe arroja datos que generan asombro sobre la situación educativa en Argentina. El país presenta uno de los niveles de cobertura más altos de la región: el 97% de los adolescentes de 15 años asisten a la escuela.

Sin embargo, este éxito en la masividad no se refleja de igual manera en el rendimiento académico. Al incorporar el factor de la calidad educativa, es decir, si los alumnos alcanzan los niveles mínimos en Lengua y Matemática, la situación cambia drásticamente.

En Argentina, aproximadamente solo 22 de cada 100 estudiantes logran cumplir con todos los requisitos de aprendizaje del IRE. Esto posiciona al país detrás de varios vecinos latinoamericanos: Uruguay registra 36 de cada 100 estudiantes con buenos resultados, mientras que Perú alcanza los 28 de cada 100. Incluso México y Brasil superan ligeramente la cifra local con 23 de cada 100.

Esta baja en el indicador argentino es una tendencia que se observa desde el año 2008, cuando el porcentaje de jóvenes con niveles adecuados era del 26 %.

El impacto de estas cifras en la vida cotidiana y social es profundo, ya que la educación es la llave maestra para el desarrollo de las personas, las oportunidades laborales y la igualdad social en cualquier comunidad. Mientras otros países de la región como Colombia (19 de cada 100) o Paraguay (11 de cada 100) enfrentan retos aún más complejos, el nuevo ranking pone de manifiesto que el desafío actual no es solo que los jóvenes estén en la escuela, sino qué es lo que realmente aprenden mientras están allí.