Nuevo accidente en Ruta 7: un camión brasileño despistó cerca de donde se produjo otro siniestro vial

La Ruta 7 volvió a ser escenario de un siniestro vial este miércoles cuando un camión de origen brasileño protagonizó un accidente en solitario , quedando en una posición conocida como "tijera".

El hecho tuvo lugar en la zona de Curva de Yeso , a tan solo dos kilómetros de distancia de un primer accidente registrado previamente en la misma jornada, donde dos vehículos chocaron, resultando con la muerte de un conductor argentino.

Ante esta situación, personal de la Gendarmería Nacional y de la Guardia Urbana Municipal (G.U.M.) se desplazó hasta el lugar para coordinar las tareas de asistencia.

Actualmente, se realiza un bypass para permitir el tránsito vehicular, aunque se recomienda circular con mucha precaución . Asimismo, se ha notificado a Vialidad para evaluar y proceder con la remoción de la unidad accidentada.

Las condiciones meteorológicas han complicado la transitabilidad en la región. Según los reportes, ha comenzado a llover en la zona de Caracoles Chilenos , mientras que se registran lluvias y lloviznas leves en el tramo que va desde Polvaredas hasta Punta de Vacas , afectando directamente el sector donde ocurrió el siniestro.

Esta situación había sido advertida por las autoridades, por lo que esta noche el Paso Cristo Redentor permanecerá cerrado desde las 00 de este jueves, ante pronóstico de intensas lluvias que podrían causar aludes en alta montaña.

Sin embargo, aclaran, el tránsito será interrumpido a las 22 en Uspallata. Es decir, que los viajeros solo podrán cruzar la aduana chilena si pasaron por el pueblo de Uspallata antes de las 22 de hoy.

Ante este escenario, las autoridades advirtieron que no estarían garantizadas las condiciones seguras de transitabilidad, por lo que recomendaron a los usuarios informarse previamente sobre el estado del paso internacional antes de emprender viaje.