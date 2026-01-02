Tragedia en Guaymallén: un motociclista murió tras caer a una acequia en la Costanera

El fatal siniestro ocurrió este viernes. La víctima, de 45 años, falleció en el lugar, mientras que su acompañante resultó con heridas leves.

Un trágico siniestro vial ocurrió durante la siesta mendocina de este viernes en el departamento de Guaymallén, donde un motociclista murió luego de perder el control del vehículo y caer dentro de una acequia en la Costanera.

El accidente se registró alrededor de las 15:30 sobre la Costanera, aproximadamente a unos 100 metros al sur de la intersección con la calle Matienzo.

Un hombre de 45 años, identificado como Pedro Gomez, circulaba con sentido hacia el norte al mando de una motocicleta Rouser Bajaj 400 cc., acompañado por una mujer de 44 años.

Por razones que aún se intentan esclarecer, el conductor perdió el dominio del vehículo, lo que provocó que ambos cayeran violentamente dentro de la acequia de la transitada avenida.

Tras el alerta al 911, el personal policial arribó al sitio y encontró al conductor sin vida en el interior de una acequia. Por su parte, profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistieron en el lugar a la acompañante, quien fue diagnosticada con "escoriaciones varias".

Las actuaciones del caso quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Guaymallén, que lidera las averiguaciones para determinar la mecánica exacta del accidente.