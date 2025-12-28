28 de diciembre de 2025 - 20:23

Accidente en alta montaña: perdió el dominio de su vehículo e impactó contra un cerro

Ocurrió en la Ruta 7. Las autoridades controlan el tránsito en el lugar del accidente.

Accidente en alta montaña.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En la Ruta 7, del kilómetro 1.115, se produjo un accidente de un vehículo en solitario. El hecho se registró en la zona de Curva de Guido.

Según trascendió, el conductor del rodado perdió el dominio de su vehículo e impactó contra un cerro. Además se reportó la presencia de una persona lesionada, pero no de gravedad.

A la escena arribaron vehículos de emergencia y ambulancia. También se encuentra personal de Gendarmería Nacional en el sitio del accidente.

Debido al caso, advierten de tener precaución a quienes circulen por el lugar señalado.

