Accidente: Padre e hija heridos tras caer al río en Cacheuta

Dos personas —un padre y su hija de 14 años— fueron hospitalizadas luego de ser rescatadas tras una caída en un cerro de la zona de Cacheuta, a la altura del kilómetro 39 de la ruta provincial 82. El accidente ocurrió en las inmediaciones de la Central Hidroeléctrica y cerca del parque de aguas termales.

Accidente en alta montaña: perdió el dominio de su vehículo e impactó contra un cerro

El auxilio y rescate del hombre, de mediana edad, y de la adolescente fue realizado por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo, con la colaboración de la Policía de Mendoza y del Servicio Coordinado de Emergencias (SEC), que trasladó a las víctimas.

La niña fue derivada al Hospital Pediátrico Humberto Notti y su padre al Hospital Central, ambos con politraumatismos varios, siendo la menor quien presentó lesiones de mayor gravedad.

Según se informó, padre e hija se desplazaban por un cerro de mediana altura y, en un momento, decidieron descender hacia el lecho del río Mendoza. De manera imprevista, resbalaron y cayeron desde una altura estimada de entre 10 y 12 metros, golpeándose contra las piedras.

En un primer momento se creyó que practicaban puenting —una disciplina de saltos al vacío—, versión que luego fue desmentida por los rescatistas.

El accidente ocurrió alrededor de las 15.20 del domingo y, aproximadamente dos horas y media después, los heridos ingresaron a los centros asistenciales de derivación.

En el operativo participaron dos dotaciones de bomberos, con un total de diez voluntarios. Las actuaciones judiciales quedaron a cargo de la Unidad Fiscal de Luján de Cuyo.

Rescate de una mujer de 36 años

A este hecho se suma otra intervención de los Bomberos Voluntarios de Luján ocurrida el sábado por la tarde en el dique Cipolletti, donde rescataron a una mujer de 36 años y a su hija de 12, que estuvieron a punto de ahogarse tras internarse en la represa en un precario gomón armado con la cámara de un camión.

La embarcación fue arrastrada hacia el sector de compuertas y los bomberos debieron arrojarse al agua para salvarlas. Tras ser asistidas en el lugar, ambas se retiraron por sus propios medios y rechazaron atención médica.