31 de diciembre de 2025 - 18:15

Guaymallén decomisó 100 kilos de pirotecnia ilegal tras un amplio operativo

El operativo se realizó a partir de denuncias ciudadanas y permitió el secuestro de 100 kilos de pirotecnia ilegal en distintos distritos del departamento.

Guaymallén decomisó 100 kilos de pirotecnia ilegal e intensifica controles.

Guaymallén decomisó 100 kilos de pirotecnia ilegal e intensifica controles.

Foto:

Municipio de Guaymallén
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Municipalidad de Guaymallén decomisó 100 kilogramos de pirotecnia ilegal durante un amplio operativo de control desplegado en distintos puntos del departamento. El procedimiento fue llevado adelante por personal inspector municipal, con el acompañamiento de efectivos policiales.

Leé además

Los rituales insólitos en Año Nuevo.

De besar a un pez a ver ballenas gigantes: los 4 rituales de Año Nuevo más insólitos de América

Por Cristian Reta
Rituales que te ayudarán a tener un 2026 lleno de salud, amor y dinero

Rituales de Año Nuevo: qué hacer para atraer fortuna, suerte y amor este 2026

Por Redacción

El operativo se inició a partir de denuncias recibidas hasta las 2 de la madrugada a través de Defensa Civil, el CEO y GINA. En total, se canalizaron 36 denuncias, la mayoría de las cuales arrojó resultados positivos tras la verificación en territorio.

Los controles se realizaron en los distritos de Rodeo de la Cruz, La Cruz, Belgrano, San José, Pedro Molina, San Francisco del Monte, Jesús Nazareno, Los Corralitos y La Primavera, reforzando la presencia activa del municipio en todo Guaymallén. La mercadería secuestrada fue trasladada a la Dirección correspondiente, donde quedará bajo resguardo definitivo a partir de este miércoles, conforme a los protocolos vigentes.

Guaymallén decomisó 100 kilos de pirotecnia ilegal e intensifica controles
Guaymallén decomisó 100 kilos de pirotecnia ilegal e intensifica controles.

Guaymallén decomisó 100 kilos de pirotecnia ilegal e intensifica controles.

Desde el Municipio destacaron que estos operativos forman parte de una estrategia integral de control y respuesta rápida, que articula el trabajo entre áreas municipales, fuerzas de seguridad y los sistemas de denuncia ciudadana. El objetivo es prevenir accidentes, proteger la seguridad de los vecinos y garantizar el cumplimiento de la normativa, especialmente en fechas sensibles.

Además, se recordó que desde el 1 de diciembre de 2018 rige en todo el departamento de Guaymallén la prohibición total de fabricación, comercialización, almacenamiento, transporte, distribución y uso particular de pirotecnia, entendida como todo artefacto que produzca efectos visibles, audibles o mecánicos mediante combustión o explosión.

Guaymallén decomisó 100 kilos de pirotecnia ilegal e intensifica controles
Guaymallén decomisó 100 kilos de pirotecnia ilegal e intensifica controles.

Guaymallén decomisó 100 kilos de pirotecnia ilegal e intensifica controles.

Las sanciones por infringir la ordenanza pueden alcanzar hasta 5.000 UTM, lo que representa actualmente un monto máximo de $563.250. La cifra se actualizará desde enero próximo con el nuevo valor de la unidad tributaria.

Finalmente, el Municipio de Guaymallén renovó el llamado a la comunidad a realizar denuncias a través del formulario digital disponible en la plataforma MuniDigital, un sistema confidencial que permite reportar irregularidades y hacer seguimiento de los reclamos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Búsqueda de la mujer que cayó al Zanjón de los Ciruelos. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia. 

Con drones y un helicóptero buscan a la mujer que fue arrastrada por la crecida del Zanjón de los Ciruelos

Imputaron al conductor que atropelló y arrastró tres cuadras a un joven

Imputaron al conductor que atropelló y arrastró tres cuadras a un joven en Guaymallén

Por Redacción Policiales
como funcionaran los servicios municipales en guaymallen este 31 de diciembre y el 1 de enero

Cómo funcionarán los servicios municipales en Guaymallén este 31 de diciembre y el 1 de enero

Por Redacción
  Imagen ilustrativa / Los Andes

Se incendió un galpón que almacenaba frutos secos en Guaymallén: pérdidas totales

Por Redacción Policiales