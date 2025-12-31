Guaymallén decomisó 100 kilos de pirotecnia ilegal tras un amplio operativo

El operativo se realizó a partir de denuncias ciudadanas y permitió el secuestro de 100 kilos de pirotecnia ilegal en distintos distritos del departamento.

La Municipalidad de Guaymallén decomisó 100 kilogramos de pirotecnia ilegal durante un amplio operativo de control desplegado en distintos puntos del departamento. El procedimiento fue llevado adelante por personal inspector municipal, con el acompañamiento de efectivos policiales.

El operativo se inició a partir de denuncias recibidas hasta las 2 de la madrugada a través de Defensa Civil, el CEO y GINA. En total, se canalizaron 36 denuncias, la mayoría de las cuales arrojó resultados positivos tras la verificación en territorio.

Los controles se realizaron en los distritos de Rodeo de la Cruz, La Cruz, Belgrano, San José, Pedro Molina, San Francisco del Monte, Jesús Nazareno, Los Corralitos y La Primavera, reforzando la presencia activa del municipio en todo Guaymallén. La mercadería secuestrada fue trasladada a la Dirección correspondiente, donde quedará bajo resguardo definitivo a partir de este miércoles, conforme a los protocolos vigentes.

Desde el Municipio destacaron que estos operativos forman parte de una estrategia integral de control y respuesta rápida, que articula el trabajo entre áreas municipales, fuerzas de seguridad y los sistemas de denuncia ciudadana. El objetivo es prevenir accidentes, proteger la seguridad de los vecinos y garantizar el cumplimiento de la normativa, especialmente en fechas sensibles.

Además, se recordó que desde el 1 de diciembre de 2018 rige en todo el departamento de Guaymallén la prohibición total de fabricación, comercialización, almacenamiento, transporte, distribución y uso particular de pirotecnia, entendida como todo artefacto que produzca efectos visibles, audibles o mecánicos mediante combustión o explosión.

Las sanciones por infringir la ordenanza pueden alcanzar hasta 5.000 UTM, lo que representa actualmente un monto máximo de $563.250. La cifra se actualizará desde enero próximo con el nuevo valor de la unidad tributaria. Finalmente, el Municipio de Guaymallén renovó el llamado a la comunidad a realizar denuncias a través del formulario digital disponible en la plataforma MuniDigital, un sistema confidencial que permite reportar irregularidades y hacer seguimiento de los reclamos.