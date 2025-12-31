31 de diciembre de 2025 - 08:18

Rituales de Año Nuevo: qué hacer para atraer fortuna, suerte y amor este 2026

Los rituales de Año Nuevo son cada vez más populares y muchos los eligen para asegurar suerte, amor y estabilidad económica en los próximos meses.

Rituales que te ayudarán a tener un 2026 lleno de salud, amor y dinero

A pocas horas de que el reloj marque las 12, millones de personas se preparan para la llegada de un nuevo año con diferentes rituales, algunos muy conocidos y otros no tanto. Para muchos, estos rituales son cábalas y, para otros, se trata de una oportunidad para hacer "borrón y cuenta nueva".

Los poderosos rituales en la previa de Año Nuevo.

Año Nuevo 2026: Los rituales infalibles para atraer dinero, salud y amor según el Feng Shui

rituales de nochebuena: la forma de atraer abundancia y buena energia para esta navidad

Rituales de Nochebuena: la forma de atraer abundancia y buena energía para esta Navidad

Los rituales de Año Nuevo se utilizan para atraer las buenas vibras.
Los rituales más comunes de Año Nuevo

La práctica de las 12 uvas, por ejemplo, tiene sus orígenes a finales del XIX, fue en 1909 cuando productores alicantinos de España popularizaron la costumbre para celebrar el fin de cosecha. Hoy en día, se trata de un fenómeno global que consiste en comer una uva por cada campanada a la medianoche del 31 de diciembre para atraer buena suerte y prosperidad para cada mes del año entrante.

También está el ritual de las lentejas, que buscan atraer prosperidad, abundancia y trabajo para el año nuevo, simbolizando monedas y riqueza, y se realizan comiendo una cucharada a medianoche, lanzándolas al aire, o guardando granos en bolsillos o billeteras, incluso combinados con una llave en un vaso para la buena fortuna.

Para muchos, los viajes son un gran anhelo. Por eso, para aquellos que desean un año lleno de aventuras, viajes y exploración, justo cuando el reloj marca la medianoche, las personas toman una maleta (puede estar vacía o llena, según la preferencia) y salen a caminar con ella por la calle o simplemente dan vueltas alrededor de su casa.

También, algunos dicen que estrenar ropa interior, es una de las cábalas más efectivas para recibir el nuevo año. La tradición se basa en usar colores específicos la Nochevieja para atraer diferentes deseos, siendo los más populares el amarillo (dinero y abundancia), el rojo (amor y pasión), el verde (salud y bienestar), y el blanco (paz y armonía). La prenda se deben usar antes de la medianoche para "activar" la energía deseada, una costumbre muy arraigada en Latinoamérica y España con raíces históricas en la protección contra el mal. Significados de los colores:

  • Amarillo: Prosperidad, abundancia, dinero y éxito.
  • Rojo: Amor, pasión, atracción.
  • Verde: Salud, bienestar, esperanza, juventud.
  • Blanco: Paz, armonía, nuevos comienzos, limpieza.
  • Azul: Salud y bienestar, o para proyectos que se quieren concretar.
  • Rosa/Fucsia: Amor propio, dulzura, amistad.
  • Violeta/Morado: Intuición, espiritualidad, protección.
La bombacha rosa, una tradición que muchos todavía siguen para las fiestas.
Tendencias para recibir el 2026

Según datos de tendencias en redes sociales, las búsquedas relacionadas con "limpieza energética del hogar" y "escritura terapéutica (journaling) de fin de año" han desplazado ligeramente a las cábalas físicas tradicionales, reflejando una mayor preocupación por la salud mental y el bienestar emocional.

