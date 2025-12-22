22 de diciembre de 2025 - 13:40

Según el filósofo Byung-Chul Han, quedarse en casa es un gesto crítico frente al mundo actual

En un mundo que exige estar "siempre activos", el filósofo Byung-Chul Han revela por qué el silencio y el hogar son las armas definitivas para recuperar tu libertad.

Según Byung Chul Han, quedarse en casa es la forma más lúcida de resistencia.

Según Byung Chul Han, quedarse en casa es la forma más lúcida de resistencia.

Foto:

Por Cristian Reta

En tiempos de hiperconexión y presión por mostrar todo en redes sociales, el gesto más revolucionario es, paradójicamente, el más silencioso. Según el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, quedarse en casa es la forma más lúcida de resistencia en la actualidad.

Leé además

ni en 24° ni en 22°: en que temperatura hay que poner el aire acondicionado para ahorrar electricidad

Ni en 24° ni en 22°: en qué temperatura hay que poner el aire acondicionado para ahorrar electricidad

Por Andrés Aguilera
Las personas que conviven con este signo suelen notar esta tendencia a la limpieza y el orden rutinario.

No tolera la suciedad: el signo del zodiaco más organizado e intenso con la limpieza de casa

Por Redacción

El hogar como trinchera contra la autoexplotación

De acuerdo con el ensayista: “vivimos en la sociedad del rendimiento”, donde el mandato es ser productivos, visibles y exitosos las 24 horas. Esta lógica nos convierte en emprendedores de nosotros mismos, lo que genera una autoexplotación que termina en agotamiento.

Frente a esta maquinaria, Han propone el hogar no como un lugar de aislamiento pasivo, sino como una trinchera política. Es el único espacio donde podemos existir sin ser evaluados por el mercado ni por la mirada ajena de las redes sociales.

image

Los ritos: el secreto para "hacer habitable" el tiempo

El problema actual es que el tiempo se desintegra en un flujo inconsistente que no ofrece asidero. Para combatir este desasosiego, Han rescata el valor de los rituales, que son acciones simbólicas que dan estabilidad a la vida.

Los ritos transforman el "estar en el mundo" en un "estar en casa", haciendo que el mundo vuelva a ser un lugar fiable. Al repetir pequeñas acciones con sentido, liberamos al tiempo de su fugacidad y lo volvemos habitable.

Además, ciertas acciones como cocinar lento o leer por placer pueden ser consideradas hoy como actos de rebeldía, ya que se tratan de actividades "improductivas" que permiten recuperar el control sobre el tiempo propio y la vida interior, frenando la autoexplotación emocional.

image

Byung-Chul Han: el filósofo que puso nombre a nuestro agotamiento

Byung-Chul Han es un filósofo surcoreano-alemán que se convirtió en una celebridad mundial por sus críticas a la modernidad. Recientemente galardonado con el Premio Princesa de Asturias 2025, es el autor de obras fundamentales como La sociedad del cansancio y Vida contemplativa.

Su análisis se centra en cómo hemos pasado de una sociedad de la "prohibición" a una del "rendimiento". Según Han, ya no nos oprime un jefe externo, sino que nosotros mismos nos convertimos en "emprendedores de nosotros mismos", explotándonos por el deseo de ser exitosos y visibles en redes sociales.

image

Los rituales y el hogar como trinchera

Para Han, el uso constante de los smartphones y la hiperconexión nos han quitado la capacidad de descansar y de vivir en comunidad. Él sostiene que los rituales son "técnicas de instalación en un hogar" que hacen que el tiempo vuelva a ser habitable y no un flujo inconsistente.

Embed

Además, el ensayista afirma que el capitalismo "odia el silencio". Por eso, su propuesta de quedarse en casa sin producir nada ni documentarlo en redes es un gesto político radical: es la única forma de existir sin ser evaluados por el mercado o por la mirada ajena.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las plantas que funcionan como aire acondicionado natural.

Adiós al calor: la planta que funciona como un aire acondicionado natural y refresca toda tu casa

Por Cristian Reta
Este tipo de adornos simples demuestra que con imaginación y elementos básicos se pueden lograr resultados encantadores en casa.

No tires los palitos de helado, tenés un tesoro en casa: qué adornos decorativos podemos realizar para Navidad

Por Lucas Vasquez
Alejar estos productos del cambio de temperatura ayudará a tu salud.

Ideal para ahorrar en el verano: el truco de limpieza para que tu heladera funcione mejor

Por Redacción
los carozos de duraznos no los tires, tenes un tesoro en casa: por que y para que sirven

Los carozos de duraznos no los tires, tenés un tesoro en casa: por qué y para qué sirven

Por Daniela Leiva