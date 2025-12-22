22 de diciembre de 2025 - 10:25

Adiós al calor: la planta que funciona como un aire acondicionado natural y refresca toda tu casa

Conocé las especies de plantas que, según la ciencia y la NASA, actúan como refrigerantes naturales. Bajá la temperatura de tu hogar sin gastar energía de más.

Las plantas que funcionan como aire acondicionado natural.

Foto:

Por Cristian Reta

Con las olas de calor cada vez más intensas, mantener la casa fresca se volvió un desafío para el bolsillo. Sin embargo, la solución podría estar en el jardín o en el balcón de tu hogar, gracias a una especie de planta en particular.

Existe una "aliada verde" que está ganando terreno en la arquitectura bioclimática: la uva japonesa (Vitis coignetiae). Según especialistas, esta planta puede reducir la temperatura de una pared exterior entre 5°C y 15°C.

image

¿Cómo funciona el "aire acondicionado" natural?

El secreto de estas plantas no es magia, sino ciencia. Funcionan bajo dos mecanismos comprobados: primero, sus hojas grandes crean una capa de sombra que impide que el muro absorba calor.

Segundo, realizan un proceso llamado evapotranspiración. Las plantas liberan vapor de agua para regular su temperatura, enfriando el aire a su alrededor de forma similar a como el sudor enfría nuestro cuerpo.

Entre las más efectivas se encuentran el Lirio de la Paz, que humedece el aire, y la Lengua de Suegra (Sansevieria), que libera oxígeno por la noche y es ideal para el dormitorio. También destacan el Pothos y la Palma Areca por su alta tasa de transpiración.

image
Lirio de la paz.

Consejos para potenciar el efecto

Para combatir el calor al máximo, conviene ubicar las enredaderas en paredes que reciben sol fuerte a la tarde o en pérgolas para generar techos verdes.

Además de ahorrar en la factura de luz, estas soluciones biofílicas reducen el estrés y mejoran el bienestar emocional. Son opciones baratas, estéticas y, sobre todo, extremadamente efectivas contra el recalentamiento hogareño.

