Adiós al calor: la planta que funciona como un aire acondicionado natural y refresca toda tu casa

Con las olas de calor cada vez más intensas, mantener la casa fresca se volvió un desafío para el bolsillo. Sin embargo, la solución podría estar en el jardín o en el balcón de tu hogar, gracias a una especie de planta en particular.

Existe una "aliada verde" que está ganando terreno en la arquitectura bioclimática: la uva japonesa (Vitis coignetiae). Según especialistas, esta planta puede reducir la temperatura de una pared exterior entre 5°C y 15°C .

El secreto de estas plantas no es magia, sino ciencia. Funcionan bajo dos mecanismos comprobados: primero, sus hojas grandes crean una capa de sombra que impide que el muro absorba calor.

Segundo, realizan un proceso llamado evapotranspiración . Las plantas liberan vapor de agua para regular su temperatura, enfriando el aire a su alrededor de forma similar a como el sudor enfría nuestro cuerpo.

Si buscás opciones para adentro, la NASA reveló que ciertas plantas no solo purifican el aire de químicos , sino que ayudan a refrescar ambientes cerrados.

Entre las más efectivas se encuentran el Lirio de la Paz, que humedece el aire, y la Lengua de Suegra (Sansevieria), que libera oxígeno por la noche y es ideal para el dormitorio. También destacan el Pothos y la Palma Areca por su alta tasa de transpiración.

image Lirio de la paz. iStock

Consejos para potenciar el efecto

Para combatir el calor al máximo, conviene ubicar las enredaderas en paredes que reciben sol fuerte a la tarde o en pérgolas para generar techos verdes.

Además de ahorrar en la factura de luz, estas soluciones biofílicas reducen el estrés y mejoran el bienestar emocional. Son opciones baratas, estéticas y, sobre todo, extremadamente efectivas contra el recalentamiento hogareño.