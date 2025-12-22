22 de diciembre de 2025 - 09:00

La planta que sobrevive al calor extremo, necesita poco riego y es ideal para macetas

En jardín, jardinería y plantas, esta especie resiste calor extremo, requiere poco riego y se adapta perfecto a macetas urbanas.

Jardín y jardinería: plantas resistentes ideales para macetas y calor extremo

Jardín y jardinería: plantas resistentes ideales para macetas y calor extremo

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

La combinación de hidratación y alimentos frescos convierte al jardín en un espacio favorable para los gorriones locales.

Alimente gorriones pequeños cuando visiten el jardín con 2 frutas de verano ubicadas en un pequeño plato

Por Lucas Vasquez
Un arbusto ideal para jardín y jardinería que protege plantas y privacidad natural

Este arbusto crece rápido, da privacidad y casi no necesita mantenimiento

Por Ignacio Alvarado

Se trata de la lavanda, una planta mediterránea que encontró en muchas regiones argentinas un ambiente ideal. Su capacidad para sobrevivir a altas temperaturas la convierte en una aliada clave para quienes buscan verde sin complicaciones.

La clave de la lavanda está en su estructura. Sus hojas finas y levemente grisáceas reducen la pérdida de agua, algo fundamental en climas secos y calurosos. En jardinería, este rasgo se conoce como adaptación xerófila, ideal para plantas que deben sobrevivir con riego mínimo.

image

En macetas, la lavanda se comporta incluso mejor que en suelo directo, siempre que tenga buen drenaje. No tolera el exceso de agua, por lo que regarla poco no solo es suficiente, sino recomendable. En términos de jardín, esto significa menos mantenimiento y menor consumo hídrico durante el verano.

Lo que explican especialistas sobre su resistencia

Recién al observarla desde una mirada técnica aparecen más razones de su éxito. Especialistas en jardinería y botánica aplicada señalan que la lavanda desarrolla raíces profundas que buscan humedad residual, incluso en sustratos pobres. Investigaciones de universidades mediterráneas y estudios regionales del INTA destacan su alta tolerancia a estrés térmico.

Además, estas plantas mantienen su vitalidad en macetas expuestas al sol directo durante varias horas al día, algo poco frecuente en especies ornamentales. Por eso, muchos viveristas la recomiendan para terrazas, balcones y patios internos donde otras plantas fallan.

image

Cómo usarla en macetas para aprovechar todo su potencial

Para que la lavanda funcione bien en el jardín urbano, la maceta debe tener orificios amplios y un sustrato liviano, preferentemente con arena o perlita. El riego debe ser espaciado: solo cuando la tierra esté completamente seca.

Ubicarla en zonas con sol pleno potencia su floración y su aroma, otro de sus grandes atractivos. En jardinería doméstica, también se valora porque atrae polinizadores y aporta color sin esfuerzo.

En un contexto de veranos cada vez más intensos, la lavanda demuestra que elegir bien las plantas puede marcar la diferencia entre un jardín que sufre y uno que florece casi sin pedir nada a cambio.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

En jardín y jardinería, estas plantas revelan un error nocturno muy común

El error común al regar las plantas a la noche que las debilita en pocos días

Por Ignacio Alvarado
Esta trampa de insectos sin químicos, aporta un beneficio directo al mantenimiento saludable de jardines y huertas.

Adiós insecticidas: la trampa para insectos que es un beneficio para las plantas

Por Lucas Vasquez
Jardín, jardinería y plantas: citronela en maceta bien ubicada espanta mosquitos de verdad

La planta de citronela en maceta: dónde ponerla para que realmente espante mosquitos

Por Ignacio Alvarado
Este insecto es un protector silencioso para obtener plantas sanas y un jardín sostenible.

El insecto milenario que cuida las plantas todo el año: elimina las plagas e infestaciones

Por Lucas Vasquez