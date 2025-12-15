15 de diciembre de 2025 - 17:32

El insecto milenario que cuida las plantas todo el año: elimina las plagas e infestaciones

Existe un insecto volador capaz de cuidar las plantas eliminando plagas gracias a sus larvas. Esta especie antigua es protectora del jardín todo el año.

Este insecto es un protector silencioso para obtener plantas sanas y un jardín sostenible.

Por Lucas Vasquez

Sin fertilizantes, el control de plagas se soluciona con un simple insecto milenario que solo trabaja en cuidar diferentes especies de plantas. Esa función la cumple de manera silenciosa y constante, protegiendo hojas, tallos y flores sin alterar el equilibrio natural. Conocé cómo atraerla al jardín.

Este insecto inofensivo siempre pasa desapercibido, pero está presente durante gran parte del año, se adapta a distintos climas y su verdadero poder está en la protección saludable de las plantas sin recurrir a los clásicos fertilizantes.

Cuál es el insecto prehistórico que sigue siendo fundamental para la salud de las plantas

La crisopa, perteneciente a la familia Chrysopidae, es un insecto con un origen que se remonta al Triásico tardío, hace aproximadamente 200 millones de años.

Desde entonces, su función en los ecosistemas se mantuvo casi intacta: actuar como regulador natural de otras especies.

Aunque el insecto adulto se reconoce por sus alas transparentes y su color verde, son sus larvas las verdaderas protagonistas. Estas se alimentan de pulgones, cochinillas, trips, ácaros y mosca blanca, algunas de las plagas más comunes en jardines y huertas.

Por ese motivo, especialistas de la Unión para la Conservación de la Naturaleza y la Biodiversidad (NABU) las consideran uno de los insectos benéficos más eficientes.

Su presencia ayuda a reducir infestaciones sin dañar las especies ni afectar a otros insectos útiles, algo clave para mantener un jardín equilibrado a largo plazo.

Qué plantas protege y cómo atraerla al jardín

  • Las larvas de crisopa pueden cuidar una amplia variedad de plantas. Son especialmente efectivas en rosales, jazmines, lavandas, hibiscus, geranios y margaritas, así como en plantas aromáticas y hortalizas como tomate, pimiento y lechuga.
  • Para atraerlas al jardín, primero debemos evitar insecticidas químicos y favorecer la biodiversidad: plantar flores como caléndula, eneldo, hinojo, manzanilla y cosmos ayuda a que los adultos encuentren néctar y permanezcan en la zona. También es importante ofrecer pequeños refugios naturales, como setos, arbustos o rincones con vegetación menos intervenida.

Un jardín con variedad de plantas y pocas intervenciones artificiales aumenta las chances de que la crisopa se establezca y cumpla su rol durante todo el año.

La crisopa es un insecto que ayuda a la naturaleza y ofrece soluciones ante problemas actuales en las plantas. Esta especie milenaria sigue siendo la protección silenciosa para que las plagas no ataquen el jardín.

