18 de marzo de 2026 - 22:15

5 plantas ideales para la cocina: purifican el aire y transforman el ambiente

Incorporar plantas en la cocina no solo suma estética, también mejora el aire y genera un entorno más saludable. Cinco especies destacan por su resistencia.

Las cinco opciones de plantas se adaptan perfectamente a este espacio.

Las cinco opciones de plantas se adaptan perfectamente a este espacio.

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WEB
Por Lucas Vasquez

Sumar plantas a la cocina puede cambiar por completo la sensación del ambiente, aportando frescura, color y una conexión directa con la naturaleza. Además de su valor estético, ciertas especies ayudan a mejorar la calidad del aire, absorbiendo impurezas y regulando la humedad en espacios donde suele concentrarse calor y vapor.

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Elegir las plantas adecuadas es clave para que realmente funcionen en este entorno. La cocina presenta condiciones particulares, como cambios de temperatura, humedad constante y exposición variable a la luz, por lo que es importante optar por variedades resistentes y de bajo mantenimiento que puedan adaptarse sin dificultades. Gardening Know How propone distintos estilos.

plantas de cocina
Distintas especies ofrecen beneficios que van más allá de lo decorativo.

Distintas especies ofrecen beneficios que van más allá de lo decorativo.

Cómo integrar el potus, filodendro y planta araña al ambiente de la cocina

Potus

Esta especie es una de las opciones más elegidas para interiores por su gran capacidad de adaptación. Tolera distintos niveles de luz y necesita de pocos cuidados, además de contribuir a mejorar el aire al absorber ciertas toxinas presentes en el ambiente.

Filodendro

El filodendro comparte características similares, destacándose por su follaje vistoso y su resistencia. Es ideal para colocar en estantes o superficies elevadas, ya que sus hojas colgantes aportan un efecto natural muy atractivo dentro de la cocina.

Planta araña

Por su parte, la planta araña (Chlorophytum comosum) es reconocida por su capacidad para purificar el aire. Su estructura liviana y su crecimiento en forma de cascada la convierten en una excelente opción para espacios reducidos o para colgar cerca de ventanas.

plantas de cocina
Todas las especies son resistentes y limpias.

Todas las especies son resistentes y limpias.

Cómo las suculentas y el árbol de caucho suman una decoración funcional y duradera

  • Las suculentas son perfectas para quienes buscan una opción simple y decorativa. Almacenan agua en sus hojas, lo que les permite resistir ambientes con calor y menor frecuencia de riego, algo habitual en cocinas activas.

Estas plantas se adaptan bien a espacios con buena iluminación y ocupan poco lugar, por lo que pueden colocarse sobre mesadas, repisas o incluso cerca de la ventana sin inconvenientes.

  • El árbol de caucho, en cambio, es una alternativa más robusta. Sus hojas grandes ayudan a mejorar la calidad del aire y aportan una presencia visual fuerte. Aunque requiere algo más de espacio, su mantenimiento sigue siendo sencillo y se adapta bien a interiores.
plantas de cocina

Incorporar plantas en la cocina es una forma simple de mejorar el ambiente, tanto desde lo visual como desde lo funcional.

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