15 de diciembre de 2025 - 10:00

No los tires: 3 usos inesperados para los frascos de café que ahora son tendencia

El reciclaje suma un nuevo truco: los frascos de café se reinventan para el hogar y mejoran la organización diaria.

Por Ignacio Alvarado

Es una idea práctica, simple y entretenida que recicla elementos olvidados en casa.

Con retazos de goma eva olvidados en casa, podés crear el juego de moda más divertido para la pileta

Por Redacción
Su reutilización permite cuidar el ambiente y sumar objetos personalizados en casa.

Reciclaje: guarda las tapas de cerveza para convertirlas en una idea necesaria y decorativa

Por Alejo Zanabria

Especialistas en organización del hogar señalan que reutilizar envases no solo reduce residuos, sino que también ayuda a optimizar espacios. Los frascos de café, en particular, son ideales porque mantienen bien cerrados los contenidos y soportan el uso diario. Hoy, tres usos inesperados marcan tendencia y se replican en cocinas, escritorios y baños.

1. Organizadores premium para cajones y alacenas

El primer uso que se volvió viral es convertir los frascos en organizadores verticales. Lavados y sin etiquetas, funcionan para guardar cubiertos chicos, utensilios, brochas, lápices o herramientas livianas. Este truco permite ver todo de un vistazo y evita el desorden en cajones profundos del hogar.

2. Contenedores herméticos para alimentos secos

Gracias a su tapa firme, los frascos de café se transforman en excelentes recipientes para arroz, legumbres, cereales o frutos secos. Este uso combina reciclaje y practicidad, ya que protege los alimentos de la humedad y suma estética si se los alinea en estantes abiertos.

3. Frascos multiuso para el baño o lavadero

Otra tendencia es usarlos como porta-algodones, hisopos o detergente diluido. Incluso, con una pequeña perforación en la tapa, pueden convertirse en dosificadores caseros. Este truco suma funcionalidad sin gastar dinero y mantiene el hogar más ordenado.

Reutilizar frascos de café demuestra que con un poco de creatividad, el reciclaje puede convertirse en diseño y orden. Una solución simple que ya es tendencia.

