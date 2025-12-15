No los tires: 3 usos inesperados para los frascos de café que ahora son tendencia

El reciclaje suma un nuevo truco: los frascos de café se reinventan para el hogar y mejoran la organización diaria.

Reciclaje creativo: un truco simple transforma frascos de café y ordena el hogar.

En muchos hogares, los frascos de café vacío suelen terminar en la basura sin segundas oportunidades. Sin embargo, el reciclaje doméstico volvió a ponerlos en el centro de la escena gracias a un truco simple que los transforma en objetos útiles y decorativos. Su tamaño, tapa hermética y resistencia los convierten en aliados perfectos para sumar orden.

Especialistas en organización del hogar señalan que reutilizar envases no solo reduce residuos, sino que también ayuda a optimizar espacios. Los frascos de café, en particular, son ideales porque mantienen bien cerrados los contenidos y soportan el uso diario. Hoy, tres usos inesperados marcan tendencia y se replican en cocinas, escritorios y baños.

1. Organizadores premium para cajones y alacenas El primer uso que se volvió viral es convertir los frascos en organizadores verticales. Lavados y sin etiquetas, funcionan para guardar cubiertos chicos, utensilios, brochas, lápices o herramientas livianas. Este truco permite ver todo de un vistazo y evita el desorden en cajones profundos del hogar.

image Reciclaje creativo: un truco simple transforma frascos de café y ordena el hogar. 2. Contenedores herméticos para alimentos secos Gracias a su tapa firme, los frascos de café se transforman en excelentes recipientes para arroz, legumbres, cereales o frutos secos. Este uso combina reciclaje y practicidad, ya que protege los alimentos de la humedad y suma estética si se los alinea en estantes abiertos.

image Reciclaje creativo: un truco simple transforma frascos de café y ordena el hogar. 3. Frascos multiuso para el baño o lavadero Otra tendencia es usarlos como porta-algodones, hisopos o detergente diluido. Incluso, con una pequeña perforación en la tapa, pueden convertirse en dosificadores caseros. Este truco suma funcionalidad sin gastar dinero y mantiene el hogar más ordenado.

Reutilizar frascos de café demuestra que con un poco de creatividad, el reciclaje puede convertirse en diseño y orden. Una solución simple que ya es tendencia.