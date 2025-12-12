12 de diciembre de 2025 - 10:00

Ya no sabes que hacer con ellos: el nuevo uso que podés darle a los corchos y que pocos conocen

Un truco de reciclaje convierte simples corchos en un objeto útil para el hogar, ideal para sumar decoración sin gastar dinero.

Corchos reciclados permiten un truco práctico que mejora decoración y orden en el hogar.

Por Ignacio Alvarado

En tiempos donde el reciclaje gana lugar en cada hogar, muchos objetos que antes iban directo a la basura ahora encuentran una segunda vida. Los corchos —presentes en vinos, espumantes y bebidas artesanales— se convirtieron en un material perfecto para reutilizar. Con un simple truco, podés transformarlos en una herramienta práctica y decorativa que pocos conocen, ideal para sumar orden y estilo sin gastar un peso.

Los especialistas en decoración sustentable explican que el corcho es un material resistente, liviano y aislante, lo que lo vuelve perfecto para proyectos de hogar. La tendencia actual consiste en convertirlos en pinches organizadores: pequeños soportes para clavar notas, recordatorios, llaves livianas o accesorios mínimos que suelen perderse. Este uso, sencillo y funcional, ya circula en redes por su practicidad.

El truco para convertir corchos en un organizador útil

El proceso es simple: solo necesitás varios corchos limpios, un cúter ancho y un adhesivo universal. El primer paso es cortar una de las caras del corcho para que quede una base plana; esto evita que ruede y asegura estabilidad. Luego, se coloca una cinta de doble faz o un punto de adhesivo fuerte en la parte posterior y se fija el corcho a una pared, un mueble o un tablero.

image

Una vez adherido, el corcho funciona como mini tablero personal, donde podés clavar alfileres, pinches de metal o ganchitos. Es ideal para la zona del escritorio, la entrada del hogar o incluso la cocina, donde permite sostener recetas, imanes livianos o pequeñas herramientas.

Más ideas para aprovechar corchos en casa

Además de este truco organizador, el corcho también sirve para crear llaveros flotantes, topes para puertas y apoyos térmicos para ollas calientes. Cada una de estas opciones parte del mismo objetivo: reciclaje inteligente y soluciones funcionales dentro del hogar.

image

Reutilizar corchos no solo ayuda al ambiente, sino que también suma estética y organización. Una tendencia simple, económica y cada vez más elegida.

