De botella plástica a herramienta útil: cómo darle 3 nuevos usos

Un truco de reciclaje perfecto para el hogar, con tres ideas simples para transformar botellas plásticas en objetos funcionales sin gastar dinero.

image
Por Ignacio Alvarado

A diferencia de otros métodos, estas tres transformaciones son rápidas, prácticas y realmente funcionales, lo que las convierte en opciones ideales para quienes quieren empezar a reutilizar sin complicaciones. Además, las botellas plásticas son fáciles de cortar, moldear y adaptar, por lo que se prestan a múltiples usos dentro del hogar.

1. Dispensador de granos o arroz

Una botella de gaseosa de 1,5 o 2 litros puede transformarse en un dispensador ideal para arroz, lentejas o avena. Solo necesitás cortar la parte superior conservando el pico y encastrarlo dentro de un frasco grande. El pico funciona como dosificador y evita derrames. Es una opción económica, higiénica y perfecta para la alacena del hogar.

image

2. Regador de plantas con efecto lluvia suave

Si tenés plantas sensibles o macetas pequeñas, este truco es perfecto. Hacé pequeños agujeros en la tapa de la botella con un alfiler caliente y rellenala con agua. Al apretarla, obtendrás un regador suave que imita el efecto de lluvia fina, ideal para suculentas, plantines o tierra recién sembrada.

image

3. Contenedor para organizar tornillos o botones

Con solo cortar la parte inferior de la botella y combinarla con otra del mismo tamaño, podés crear contenedores transparentes que encastran entre sí. Son apilables, resistentes y permiten ver el contenido de un vistazo. Funcionan para tornillos, botones, clips, tuercas y pequeños elementos del hogar.

image

Reutilizar botellas no solo reduce basura: también te ofrece soluciones prácticas, económicas y duraderas que mejoran la organización y funcionalidad de tu hogar sin gastar un peso.

