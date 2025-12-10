No tires el pote de shampoo: cómo volver a darle 3 usos útiles en casa

Un truco simple de reciclaje y hogar permite convertir los potes de shampoo en objetos reutilizar prácticos y duraderos sin gastar dinero.

En muchos hogares, el pote de shampoo termina en la basura sin siquiera considerar que puede transformarse en un objeto útil, resistente y práctico para organizar espacios. En tiempos donde el reciclaje y la creatividad doméstica ganan protagonismo, estos envases de plástico se convirtieron en una alternativa económica y funcional que aprovecha un material que ya tenés en casa. El secreto está en un truco simple: recortarlos y darles una nueva forma sin herramientas especiales.

Los expertos en orden y diseño del hogar coinciden en que estos envases tienen el tamaño justo, la flexibilidad necesaria y una resistencia ideal para convertirse en nuevas herramientas cotidianas. Además, permiten sumar un toque de color, ya que vienen en distintas gamas y estilos. Lo importante es limpiarlos bien, retirar etiquetas y aprovechar sus superficies redondeadas para nuevos usos.

Tres usos simples y prácticos para reciclar potes de shampoo

1. Organizador de baño o cocina Cortando la parte superior del pote, podés obtener un pequeño contenedor perfecto para cepillos, esponjas, utensilios o maquillaje. Es liviano, fácil de lavar y aporta orden inmediato en cualquier sector del hogar.

2. Porta-cables y cargadores Los potes más rígidos funcionan muy bien como mini organizadores para cables de celular, auriculares o accesorios pequeños. Este truco evita enredos, protege los cables y permite guardarlos en cajones sin que se dañen.

3. Mini maceta para plantas pequeñas Con unos pequeños orificios en la base, el pote se convierte en una mini maceta ideal para suculentas o esquejes. Es un recurso de reciclaje sostenible y estético, especialmente si lo pintás o decorás.

Al reutilizar estos envases, no solo reducís residuos: también obtenés soluciones útiles sin gastar un peso. Este tipo de ideas se volvió tendencia porque combina practicidad, diseño y conciencia ambiental, demostrando que con un simple truco podés transformar lo que parecía basura en una herramienta perfecta para tu hogar.