10 de diciembre de 2025

No tires el pote de shampoo: cómo volver a darle 3 usos útiles en casa

Un truco simple de reciclaje y hogar permite convertir los potes de shampoo en objetos reutilizar prácticos y duraderos sin gastar dinero.

Un truco de reciclaje transforma potes en soluciones útiles y prácticas para el hogar.

Un truco de reciclaje transforma potes en soluciones útiles y prácticas para el hogar.

Por Ignacio Alvarado

En muchos hogares, el pote de shampoo termina en la basura sin siquiera considerar que puede transformarse en un objeto útil, resistente y práctico para organizar espacios. En tiempos donde el reciclaje y la creatividad doméstica ganan protagonismo, estos envases de plástico se convirtieron en una alternativa económica y funcional que aprovecha un material que ya tenés en casa. El secreto está en un truco simple: recortarlos y darles una nueva forma sin herramientas especiales.

Los expertos en orden y diseño del hogar coinciden en que estos envases tienen el tamaño justo, la flexibilidad necesaria y una resistencia ideal para convertirse en nuevas herramientas cotidianas. Además, permiten sumar un toque de color, ya que vienen en distintas gamas y estilos. Lo importante es limpiarlos bien, retirar etiquetas y aprovechar sus superficies redondeadas para nuevos usos.

Tres usos simples y prácticos para reciclar potes de shampoo

1. Organizador de baño o cocina

Cortando la parte superior del pote, podés obtener un pequeño contenedor perfecto para cepillos, esponjas, utensilios o maquillaje. Es liviano, fácil de lavar y aporta orden inmediato en cualquier sector del hogar.

Un truco de reciclaje transforma potes en soluciones útiles y prácticas para el hogar.

2. Porta-cables y cargadores

Los potes más rígidos funcionan muy bien como mini organizadores para cables de celular, auriculares o accesorios pequeños. Este truco evita enredos, protege los cables y permite guardarlos en cajones sin que se dañen.

Un truco de reciclaje transforma potes en soluciones útiles y prácticas para el hogar.

3. Mini maceta para plantas pequeñas

Con unos pequeños orificios en la base, el pote se convierte en una mini maceta ideal para suculentas o esquejes. Es un recurso de reciclaje sostenible y estético, especialmente si lo pintás o decorás.

Un truco de reciclaje transforma potes en soluciones útiles y prácticas para el hogar.

Al reutilizar estos envases, no solo reducís residuos: también obtenés soluciones útiles sin gastar un peso. Este tipo de ideas se volvió tendencia porque combina practicidad, diseño y conciencia ambiental, demostrando que con un simple truco podés transformar lo que parecía basura en una herramienta perfecta para tu hogar.

