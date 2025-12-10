Reciclaje: guardá los CDs viejos y convertilos en un increíble adorno de Navidad

Los
CDs viejos que ya no usás pueden convertirse en adornos navideños increíbles, llenos de brillo y súper económicos. Con goma EVA, moños y algunos detalles simples, estos discos se transforman en bolas decorativas gigantes, perfectas para colgar en paredes, puertas, balcones o en el árbol. Una forma ideal de y darle un toque festivo a tu casa. reciclaje
Materiales reciclados que vas a necesitar
Para estos adornos vas a usar elementos muy fáciles de conseguir:
CDs viejos o rayados. Goma EVA con brillo (rojo, dorado, verde, azul).
Tijeras y pegamento fuerte.
Moños, cintas o lentejuelas. Marcadores o retazos de goma EVA para los detalles.
Son materiales económicos que permiten crear adornos grandes y resistentes, ideales para decoración interior o exterior.
Reciclaje guardá los CDs viejos y transfórmalos en un maravilloso adorno de Navidad (3)
Paso a paso para transformar CDs en adornos navideños Limpiá el CD para retirar polvo o huellas.
Cubrí el frente con un círculo de goma EVA del color que elijas.
Recortá figuras navideñas como:
Arbolito
Bastones de caramelo
Vela navideña
Estrella o copo
Pegá las figuras en el centro del CD.
Sumá
lentejuelas, moños o brillitos para darle más textura.
Agregá una
cinta en la parte superior para poder colgarlo.
Dejá secar completamente antes de usar.
Reciclaje guardá los CDs viejos y transfórmalos en un maravilloso adorno de Navidad (1)
Decoración brillante, moderna y sustentable
Estos adornos se ven
espectaculares gracias al brillo natural del CD, que refleja la luz como si fueran esferas de gran tamaño.
Son perfectos para:
Árboles grandes
Puertas y paredes
Ventanas
Patios o balcones
Además de decorar, estarás reciclando discos que suelen terminar en la basura, dándoles una segunda vida creativa y responsable.