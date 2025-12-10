Reciclaje: guardá los CDs viejos y convertilos en un increíble adorno de Navidad

Los CDs viejos que ya no usás pueden convertirse en adornos navideños increíbles, llenos de brillo y súper económicos. Con goma EVA, moños y algunos detalles simples, estos discos se transforman en bolas decorativas gigantes, perfectas para colgar en paredes, puertas, balcones o en el árbol. Una forma ideal de reciclaje y darle un toque festivo a tu casa.