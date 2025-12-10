10 de diciembre de 2025 - 11:42

Reciclaje: guardá los CDs viejos y convertilos en un increíble adorno de Navidad

Convertí tus CDs en adornos navideños brillantes y ecológicos. Una manualidad simple, económica y súper vistosa para decorar tu hogar.

Por Andrés Aguilera

Los CDs viejos que ya no usás pueden convertirse en adornos navideños increíbles, llenos de brillo y súper económicos. Con goma EVA, moños y algunos detalles simples, estos discos se transforman en bolas decorativas gigantes, perfectas para colgar en paredes, puertas, balcones o en el árbol. Una forma ideal de reciclaje y darle un toque festivo a tu casa.

Materiales reciclados que vas a necesitar

Para estos adornos vas a usar elementos muy fáciles de conseguir:

  • CDs viejos o rayados.

  • Goma EVA con brillo (rojo, dorado, verde, azul).

  • Tijeras y pegamento fuerte.

  • Moños, cintas o lentejuelas.

  • Marcadores o retazos de goma EVA para los detalles.

Son materiales económicos que permiten crear adornos grandes y resistentes, ideales para decoración interior o exterior.

Paso a paso para transformar CDs en adornos navideños

  • Limpiá el CD para retirar polvo o huellas.

  • Cubrí el frente con un círculo de goma EVA del color que elijas.

  • Recortá figuras navideñas como:

    • Arbolito

    • Bastones de caramelo

    • Vela navideña

    • Estrella o copo

  • Pegá las figuras en el centro del CD.

  • Sumá lentejuelas, moños o brillitos para darle más textura.

  • Agregá una cinta en la parte superior para poder colgarlo.

  • Dejá secar completamente antes de usar.

    Decoración brillante, moderna y sustentable

    Estos adornos se ven espectaculares gracias al brillo natural del CD, que refleja la luz como si fueran esferas de gran tamaño.

    Son perfectos para:

    • Árboles grandes

    • Puertas y paredes

    • Ventanas

    • Patios o balcones

    Además de decorar, estarás reciclando discos que suelen terminar en la basura, dándoles una segunda vida creativa y responsable.

