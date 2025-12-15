Reciclaje: guardá la caja de pasta dental y transformala en un maravilloso adorno de Navidad

Reutilizá cajas de pasta dental y armá un árbol de Navidad de reciclaje, creativo y sustentable para decorar tu hogar.

Las cajas de cartón de las pastas dentales que solemos tirar pueden convertirse en un adorno navideño original y muy vistoso. Apiladas, pintadas y decoradas, se transforman en un árbol de Navidad moderno, ideal para estanterías, mesas o rincones chicos. Una idea simple de reciclaje, económica y perfecta para reciclar en casa.

Materiales de reciclaje que vas a necesitar Para este adorno navideño necesitás pocos elementos:

Cajas vacías de pasta de dientes (de distintos tamaños).

Pintura acrílica roja, verde y blanca.

Pinceles o esponja.

Pegamento fuerte o silicona caliente.

Luces LED (opcional).

Cartón o base firme para sostener la estructura. Este proyecto aprovecha cartón que normalmente se descarta y lo convierte en una decoración con mucha presencia visual.

Paso a paso para crear el árbol reciclado Limpia y aplastá las cajas , asegurándote de que estén en buen estado.

Pintá cada caja con colores navideños: rojo, verde o a rayas.

Dejá secar bien antes de manipularlas.

Armá la estructura apilando las cajas de mayor a menor tamaño, formando un triángulo.

Pegá cada nivel para darle estabilidad al árbol.

Si querés, agregá luces LED entre las cajas para un efecto más cálido.

Colocá una estrella, moño o caja pequeña en la parte superior como remate. image Un árbol navideño reciclado, moderno y sustentable Este árbol hecho con cajas recicladas es ideal para espacios reducidos, departamentos o para sumar una segunda decoración navideña en casa.

Además de ser liviano y fácil de armar, transmite un mensaje claro de consumo responsable y reutilización.

Podés personalizarlo con otros colores, papel reciclado o incluso dejar visibles algunos diseños originales de las cajas para un estilo más urbano. image