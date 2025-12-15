Reciclaje: guardá la caja de pasta dental y transformala en un maravilloso adorno de Navidad

Las
cajas de cartón de las pastas dentales que solemos tirar pueden convertirse en un adorno navideño original y muy vistoso. Apiladas, pintadas y decoradas, se transforman en un árbol de , ideal para estanterías, mesas o rincones chicos. Navidad moderno Una idea simple de , económica y perfecta para reciclar en casa. reciclaje
Materiales de reciclaje que vas a necesitar
Para este adorno navideño necesitás pocos elementos:
Cajas vacías de pasta de dientes (de distintos tamaños).
Pintura acrílica roja, verde y blanca.
Pinceles o esponja.
Pegamento fuerte o silicona caliente.
Luces LED (opcional).
Cartón o base firme para sostener la estructura.
Este proyecto aprovecha cartón que normalmente se descarta y lo convierte en una decoración con mucha presencia visual.
Paso a paso para crear el árbol reciclado Limpia y aplastá las cajas, asegurándote de que estén en buen estado.
Pintá cada caja con colores navideños: rojo, verde o a rayas.
Dejá secar bien antes de manipularlas.
Armá la estructura apilando las cajas de mayor a menor tamaño, formando un triángulo.
Pegá cada nivel para darle estabilidad al árbol.
Si querés, agregá
luces LED entre las cajas para un efecto más cálido.
Colocá una
estrella, moño o caja pequeña en la parte superior como remate.
Un árbol navideño reciclado, moderno y sustentable
Este árbol hecho con
cajas recicladas es ideal para espacios reducidos, departamentos o para sumar una segunda decoración navideña en casa.
Además de ser liviano y fácil de armar, transmite un mensaje claro de
consumo responsable y reutilización.
Podés personalizarlo con otros colores, papel reciclado o incluso dejar visibles algunos diseños originales de las cajas para un estilo más urbano.
