18 de diciembre de 2025 - 11:20

Este arbusto crece rápido, da privacidad y casi no necesita mantenimiento

En jardinería y las plantas, este arbusto se impone por crecer rápido, crear privacidad visual y adaptarse sin esfuerzo a distintos espacios.

Un arbusto ideal para jardín y jardinería que protege plantas y privacidad natural

Foto:

Por Ignacio Alvarado

En muchos jardines argentinos, la búsqueda de privacidad suele chocar con un problema clásico: plantas que tardan años en cerrar visualmente el espacio. En el universo de la jardinería, existe un arbusto que empieza a ganar protagonismo por su crecimiento veloz, su rusticidad y su impacto inmediato en patios y frentes. Hablamos del ligustro, una opción histórica que vuelve a ser tendencia entre quienes priorizan soluciones simples para sus plantas.

Dentro del mundo del jardín, el ligustro se destaca por algo difícil de encontrar: rapidez real. En condiciones normales, puede crecer entre 40 y 60 centímetros por año, formando cercos densos en poco tiempo. Para la jardinería doméstica, esto significa menos espera y resultados visibles en una sola temporada.

image
Un arbusto ideal para jardín y jardinería que protege plantas y privacidad natural

Otra de sus grandes virtudes para las plantas vecinas es su comportamiento ordenado. Aunque crece rápido, responde muy bien a podas simples, permitiendo darle forma sin técnicas complejas. Incluso en suelos pobres o compactados, típicos de zonas urbanas, el ligustro logra adaptarse sin problemas, algo clave para jardines con poco mantenimiento.

Por qué resiste tanto en un jardín, según los especialistas

Recién al analizarlo desde la jardinería técnica aparecen datos que explican su éxito. Especialistas en arbolado urbano destacan que el ligustro posee un sistema radicular profundo pero poco agresivo, ideal para convivir con otras plantas sin competir de manera extrema.

Estudios realizados por instituciones como el INTA señalan que este arbusto mantiene una alta tasa de supervivencia incluso en veranos secos y calurosos, con requerimientos de riego moderados. En términos de jardín, esto se traduce en menos consumo de agua y menos intervenciones.

image
Un arbusto ideal para jardín y jardinería que protege plantas y privacidad natural

Además, su follaje denso actúa como barrera contra el viento y el polvo, mejorando el microclima del espacio. Por eso, en jardinería urbana, suele recomendarse para cercos vivos en veredas, fondos y laterales de casas.

El protagonista de los patios

En un contexto donde se valora cada vez más la practicidad, el ligustro recupera su lugar en el jardín moderno. No exige fertilizaciones constantes, tolera errores de riego y responde bien tanto al sol pleno como a la media sombra.

Para quienes buscan privacidad rápida, estética verde todo el año y una solución duradera para sus plantas, este arbusto demuestra que, a veces, las respuestas más efectivas son las que siempre estuvieron al alcance de la mano.

