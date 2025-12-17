El error común al regar las plantas a la noche que las debilita en pocos días

En el jardín, la jardinería cotidiana esconde un hábito nocturno que afecta a las plantas más de lo que muchos imaginan.

En jardín y jardinería, estas plantas revelan un error nocturno muy común

En el mundo del jardín y la jardinería, hay prácticas que parecen inofensivas pero terminan afectando a las plantas en silencio. Regar de noche es una de las más comunes: se hace por comodidad, por el calor del día o por rutina, sin saber que puede debilitarlas en cuestión de días.

Durante el verano, muchas personas eligen regar las plantas cuando baja el sol, pensando que así evitan la evaporación y el estrés térmico. Sin embargo, en el jardín, esta práctica altera procesos básicos de la jardinería doméstica que no siempre se tienen en cuenta.

El problema no es el agua, sino el momento. De noche, el suelo permanece húmedo durante más horas, las hojas no se secan y el ambiente se vuelve ideal para hongos, bacterias y pudriciones invisibles. En pocos días, las plantas empiezan a mostrar hojas amarillas, tallos débiles y crecimiento detenido.

Señales de alerta que muchos pasan por alto Uno de los primeros síntomas en el jardín es el aspecto apagado. Las plantas parecen regadas, pero no mejoran. Al contrario: pierden firmeza, se manchan o se vuelven más sensibles al calor del día siguiente, algo que confunde incluso a quienes tienen experiencia en jardinería.

Recién en este punto aparecen las explicaciones técnicas. Especialistas en fisiología vegetal explican que durante la noche las raíces reducen su actividad, por lo que el exceso de humedad no se absorbe correctamente. Estudios del INTA señalan que esta condición favorece enfermedades radiculares y debilita el sistema defensivo de muchas plantas ornamentales y comestibles.

El momento correcto para regar y fortalecer La jardinería eficiente recomienda regar temprano por la mañana. En ese horario, el agua llega a las raíces activas, el excedente se evapora y las hojas se secan rápido. Así, el jardín se mantiene saludable y las plantas desarrollan mayor resistencia al calor. Cambiar este simple hábito puede marcar la diferencia en pocos días. A veces, cuidar mejor no implica más esfuerzo, sino entender que en el jardín, el horario también importa.