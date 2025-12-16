La planta de citronela en maceta: dónde ponerla para que realmente espante mosquitos

La citronela no actúa como un aerosol inmediato. Su efecto es ambiental y progresivo, por eso colocarla lejos del paso humano reduce notablemente su eficacia. Si la dejás en un rincón decorativo, el aroma se dispersa y pierde fuerza. En cambio, cerca de zonas de circulación, el impacto es mucho mayor.
Otro punto clave es el movimiento del aire. Corrientes suaves ayudan a distribuir sus aceites naturales, mientras que espacios cerrados sin ventilación limitan su alcance. Por eso, balcones, entradas y ventanas son mejores aliados que el fondo del patio.
Dónde ubicarla para que funcione de verdad
Para que esta planta cumpla su función, lo ideal es ubicar la maceta a menos de un metro de donde te sentás o caminás. En jardinería doméstica, funciona muy bien en accesos, galerías, al lado de sillones exteriores o cerca de puertas y ventanas.
La citronela necesita luz solar directa varias horas al día. Sin sol, crece débil y produce menos aroma. Por eso, en jardín conviene evitar interiores profundos. En cocinas o livings, solo sirve si hay mucha luz natural y ventilación.
También es clave el riego: exceso de agua diluye su perfume natural. La maceta debe drenar bien para que la planta concentre sus aceites esenciales, responsables del efecto repelente.
Lo que explican especialistas y estudios
Recién acá la ciencia entra en escena. Investigaciones de universidades de Brasil y estudios difundidos por el INTA muestran que la citronela libera citronelol y geraniol, compuestos que alteran los sensores olfativos de los mosquitos.
Especialistas en jardinería funcional explican que el efecto no es matar insectos, sino confundirlos, evitando que detecten a las personas. Por eso, su ubicación estratégica es determinante. Estudios regionales señalan que plantas bien expuestas reducen la presencia de mosquitos en zonas cercanas hasta un 60%.
Además, su cultivo en maceta permite moverla según el uso del espacio, algo muy valorado en jardín urbano. Fácil de cuidar, resistente al calor y sin químicos, la citronela demuestra que en plantas muchas soluciones naturales funcionan, si se usan bien.