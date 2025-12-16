16 de diciembre de 2025 - 09:23

La planta de citronela en maceta: dónde ponerla para que realmente espante mosquitos

En jardín, jardinería y plantas, la citronela en maceta funciona si sabés dónde ubicarla para ahuyentar mosquitos de forma natural.

Jardín, jardinería y plantas: citronela en maceta bien ubicada espanta mosquitos de verdad

Jardín, jardinería y plantas: citronela en maceta bien ubicada espanta mosquitos de verdad

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

Este insecto es un protector silencioso para obtener plantas sanas y un jardín sostenible.

El insecto milenario que cuida las plantas todo el año: elimina las plagas e infestaciones

Por Lucas Vasquez
el mejor fertilizante natural para tu planta de lavanda lo tiras cada fin de semana a la basura

El mejor fertilizante natural para tu planta de lavanda lo tirás cada fin de semana a la basura

Por Daniela Leiva

La citronela no actúa como un aerosol inmediato. Su efecto es ambiental y progresivo, por eso colocarla lejos del paso humano reduce notablemente su eficacia. Si la dejás en un rincón decorativo, el aroma se dispersa y pierde fuerza. En cambio, cerca de zonas de circulación, el impacto es mucho mayor.

image
Jard&iacute;n, jardiner&iacute;a y plantas: citronela en maceta bien ubicada espanta mosquitos de verdad.

Jardín, jardinería y plantas: citronela en maceta bien ubicada espanta mosquitos de verdad.

Otro punto clave es el movimiento del aire. Corrientes suaves ayudan a distribuir sus aceites naturales, mientras que espacios cerrados sin ventilación limitan su alcance. Por eso, balcones, entradas y ventanas son mejores aliados que el fondo del patio.

Dónde ubicarla para que funcione de verdad

Para que esta planta cumpla su función, lo ideal es ubicar la maceta a menos de un metro de donde te sentás o caminás. En jardinería doméstica, funciona muy bien en accesos, galerías, al lado de sillones exteriores o cerca de puertas y ventanas.

La citronela necesita luz solar directa varias horas al día. Sin sol, crece débil y produce menos aroma. Por eso, en jardín conviene evitar interiores profundos. En cocinas o livings, solo sirve si hay mucha luz natural y ventilación.

image
Jard&iacute;n, jardiner&iacute;a y plantas: citronela en maceta bien ubicada espanta mosquitos de verdad.

Jardín, jardinería y plantas: citronela en maceta bien ubicada espanta mosquitos de verdad.

También es clave el riego: exceso de agua diluye su perfume natural. La maceta debe drenar bien para que la planta concentre sus aceites esenciales, responsables del efecto repelente.

Lo que explican especialistas y estudios

Recién acá la ciencia entra en escena. Investigaciones de universidades de Brasil y estudios difundidos por el INTA muestran que la citronela libera citronelol y geraniol, compuestos que alteran los sensores olfativos de los mosquitos.

Especialistas en jardinería funcional explican que el efecto no es matar insectos, sino confundirlos, evitando que detecten a las personas. Por eso, su ubicación estratégica es determinante. Estudios regionales señalan que plantas bien expuestas reducen la presencia de mosquitos en zonas cercanas hasta un 60%.

Además, su cultivo en maceta permite moverla según el uso del espacio, algo muy valorado en jardín urbano. Fácil de cuidar, resistente al calor y sin químicos, la citronela demuestra que en plantas muchas soluciones naturales funcionan, si se usan bien.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Jardín, jardinería y plantas se unen en la aliada natural contra mosquitos

Esta planta repele mosquitos de forma natural y resiste el calor extremo del verano

Por Ignacio Alvarado
Un truco simple transforma tu jardín y mejora tus plantas con verdadera jardinería.

El truco de domingo para que tus plantas florezcan más en verano: solo necesitás un ingrediente de cocina

Por Ignacio Alvarado
La solución natural para baños húmedos cuida tus plantas y mejora tu jardín y jardinería.

La planta que absorbe humedad en baños y cocinas: casi no necesita luz y evita el olor a encierro

Por Ignacio Alvarado
Esta planta crea un entorno más equilibrado sin agregarle productos químicos a la zona para que abejas y mariposas gocen de buena salud.

La planta que cuida abejas y mariposas todo el verano: ayuda para que no se pierda la biodiversidad

Por Lucas Vasquez