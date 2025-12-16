La planta de citronela en maceta: dónde ponerla para que realmente espante mosquitos

En jardín, jardinería y plantas, la citronela suele aparecer como solución mágica contra mosquitos , pero muchas veces falla por un detalle clave: la ubicación . No alcanza con tenerla; importa dónde la ponés. En maceta, esta planta libera compuestos aromáticos de forma constante, pero solo si recibe las condiciones adecuadas.

La citronela no actúa como un aerosol inmediato. Su efecto es ambiental y progresivo , por eso colocarla lejos del paso humano reduce notablemente su eficacia. Si la dejás en un rincón decorativo, el aroma se dispersa y pierde fuerza. En cambio, cerca de zonas de circulación, el impacto es mucho mayor.

Otro punto clave es el movimiento del aire . Corrientes suaves ayudan a distribuir sus aceites naturales, mientras que espacios cerrados sin ventilación limitan su alcance. Por eso, balcones, entradas y ventanas son mejores aliados que el fondo del patio.

Para que esta planta cumpla su función, lo ideal es ubicar la maceta a menos de un metro de donde te sentás o caminás. En jardinería doméstica , funciona muy bien en accesos, galerías, al lado de sillones exteriores o cerca de puertas y ventanas.

La citronela necesita luz solar directa varias horas al día . Sin sol, crece débil y produce menos aroma. Por eso, en jardín conviene evitar interiores profundos. En cocinas o livings, solo sirve si hay mucha luz natural y ventilación.

image Jardín, jardinería y plantas: citronela en maceta bien ubicada espanta mosquitos de verdad.

También es clave el riego: exceso de agua diluye su perfume natural. La maceta debe drenar bien para que la planta concentre sus aceites esenciales, responsables del efecto repelente.

Lo que explican especialistas y estudios

Recién acá la ciencia entra en escena. Investigaciones de universidades de Brasil y estudios difundidos por el INTA muestran que la citronela libera citronelol y geraniol, compuestos que alteran los sensores olfativos de los mosquitos.

Especialistas en jardinería funcional explican que el efecto no es matar insectos, sino confundirlos, evitando que detecten a las personas. Por eso, su ubicación estratégica es determinante. Estudios regionales señalan que plantas bien expuestas reducen la presencia de mosquitos en zonas cercanas hasta un 60%.

Además, su cultivo en maceta permite moverla según el uso del espacio, algo muy valorado en jardín urbano. Fácil de cuidar, resistente al calor y sin químicos, la citronela demuestra que en plantas muchas soluciones naturales funcionan, si se usan bien.