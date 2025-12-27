Año Nuevo 2026: Los rituales infalibles para atraer dinero, salud y amor según el Feng Shui

Descubrí los rituales de Feng Shui, los colores para tu outfit y el secreto del baño de champagne para arrancar el 2026 con toda la energía y abundancia.

Diciembre no es solo un mes de brindis y festejos; es el momento ideal para cerrar ciclos, soltar lo que ya no sirve y preparar el terreno para un 2026 lleno de éxitos. Según los expertos en Feng Shui y holística, la clave para que la prosperidad entre a tu vida en Año Nuevo es hacer espacio físico y emocional.

Limpieza profunda: lo que debés tirar ya antes de Año Nuevo Para que la energía vital o "chi" circule, el primer paso es desprenderse de lo viejo. Antes de que den las doce, revisá tu hogar y sacá estos objetos que bloquean tu abundancia:

Vajilla rota o descascarada: Representa escasez y vínculos debilitados.

Representa escasez y vínculos debilitados. Zapatos gastados: Simbolizan dificultad para avanzar en la vida.

Simbolizan dificultad para avanzar en la vida. Papeles y facturas viejas: Anclan preocupaciones económicas del pasado.

Anclan preocupaciones económicas del pasado. Ropa que no usás: Donarla activa la energía de "dar para recibir". image El curioso origen del baño de champagne Uno de los rituales más potentes para la fortuna es el baño de champagne o sidra. Lo que pocos saben es su dato curioso: esta tradición nació en la Antigua Grecia.

Originalmente se derramaba sangre para calmar a los dioses, luego se cambió por vino y hoy usamos champagne como símbolo de lujo y celebración. Solo tenés que volcar la botella sobre tu cuerpo antes de la cena para disolver bloqueos económicos.

image Colores y decretos para el éxito El color que elijas para tu outfit de Nochevieja no es un tema menor. El Rojo y el Dorado son la combinación ganadora para atraer riqueza y éxito material. Si buscás salud y crecimiento, optá por el Amarillo y Verde.