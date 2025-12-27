27 de diciembre de 2025 - 09:05

Año Nuevo 2026: Los rituales infalibles para atraer dinero, salud y amor según el Feng Shui

Descubrí los rituales de Feng Shui, los colores para tu outfit y el secreto del baño de champagne para arrancar el 2026 con toda la energía y abundancia.

Los poderosos rituales en la previa de Año Nuevo.

Los poderosos rituales en la previa de Año Nuevo.

Foto:

Por Cristian Reta

Diciembre no es solo un mes de brindis y festejos; es el momento ideal para cerrar ciclos, soltar lo que ya no sirve y preparar el terreno para un 2026 lleno de éxitos. Según los expertos en Feng Shui y holística, la clave para que la prosperidad entre a tu vida en Año Nuevo es hacer espacio físico y emocional.

Leé además

pan de queso en sarten, la receta facil y rapida: como hacerlo sin horno ni harina

Pan de queso en sartén, la receta fácil y rápida: cómo hacerlo sin horno ni harina

Por Andrés Aguilera
no lo tires mas: el mejor fertilizante natural para potus y suculentas, lo dejas ir por tus canerias

No lo tires más: el mejor fertilizante natural para potus y suculentas, lo dejás ir por tus cañerías

Por Daniela Leiva

Limpieza profunda: lo que debés tirar ya antes de Año Nuevo

Para que la energía vital o "chi" circule, el primer paso es desprenderse de lo viejo. Antes de que den las doce, revisá tu hogar y sacá estos objetos que bloquean tu abundancia:

  • Vajilla rota o descascarada: Representa escasez y vínculos debilitados.
  • Zapatos gastados: Simbolizan dificultad para avanzar en la vida.
  • Papeles y facturas viejas: Anclan preocupaciones económicas del pasado.
  • Ropa que no usás: Donarla activa la energía de "dar para recibir".
image

El curioso origen del baño de champagne

Uno de los rituales más potentes para la fortuna es el baño de champagne o sidra. Lo que pocos saben es su dato curioso: esta tradición nació en la Antigua Grecia.

Originalmente se derramaba sangre para calmar a los dioses, luego se cambió por vino y hoy usamos champagne como símbolo de lujo y celebración. Solo tenés que volcar la botella sobre tu cuerpo antes de la cena para disolver bloqueos económicos.

image

Colores y decretos para el éxito

El color que elijas para tu outfit de Nochevieja no es un tema menor. El Rojo y el Dorado son la combinación ganadora para atraer riqueza y éxito material. Si buscás salud y crecimiento, optá por el Amarillo y Verde.

Finalmente, la tendencia que arrasa en redes es el Vision Board 2026. Se trata de un mapa visual con fotos y frases que representen tus sueños. Tenerlo como fondo de pantalla o en un lugar visible ayuda a tu cerebro a identificar oportunidades para cumplirlos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

el mejor fertilizante natural para helechos, hortensias y plantas de interior, lo tiras a la basura a diario

El mejor fertilizante natural para helechos, hortensias y plantas de interior, lo tirás a la basura a diario

Por Daniela Leiva
 La monarca y su familia llegaron a la estancia Pilpilcurá para pasar las fiestas, con un fuerte dispositivo de seguridad en la zona.

Máxima Zorreguieta llegó a Bariloche para celebrar Año Nuevo con su familia

Por Redacción Sociedad
¿Mesa adentro o afuera? El pronóstico para la cena de Año Nuevo en Mendoza

Reciclar en minutos: el utensilio que usaste en Navidad y podés reutilizar en Año Nuevo

Por Redacción
como hacer la lengua a la vinagreta original: una receta ideal para disfrutar en ano nuevo

Cómo hacer la lengua a la vinagreta original: una receta ideal para disfrutar en Año Nuevo

Por Andrés Aguilera