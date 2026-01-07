Hazaña en el Dakar: perdió una pierna hace un año y ganó su primera etapa

El francés Mathieu Baumel protagonizó el hecho más impactante del inicio del Rally Dakar 2026 en Arabia Saudita . Junto al piloto Guillaume De Mevius , se adjudicó la primera etapa apenas un año después de perder una pierna en un accidente vial. Este triunfo lo convierte en el primer deportista amputado en lograr una victoria parcial en la categoría principal.

La vida de Mathieu Baumel, cuatro veces ganador del Dakar junto a Nasser Al-Attiyah , dio un giro drástico el 29 de enero de 2025. Mientras se dirigía al Rallye Monte Carlo Histórico , frenó en una ruta francesa para ayudar a los pasajeros de un vehículo averiado. En ese momento, fue atropellado por otro auto, sufriendo heridas gravísimas en ambas piernas.

Tras ser colocado en coma inducido y someterse a cirugías complejas, Baumel debió tomar una decisión determinante: intentar reconstruir su pierna derecha en un proceso de diez años con pocas garantías o amputar para intentar volver a competir antes. Eligió la amputación por debajo de la rodilla con un solo objetivo en mente: estar presente en la largada del Dakar 2026.

Su recuperación asombró a los profesionales médicos, ya que solo seis meses después del accidente comenzó su rehabilitación con prótesis. Su determinación lo llevó a probarse en competencias menores como la Baja TT Sharish en Portugal antes de encarar el desafío mayor en las dunas árabes.

Para competir en el máximo nivel del rally raid, Baumel y el equipo X-raid debieron adaptar el Mini JCW Rally 3.0i a sus nuevas necesidades físicas. Uno de los mayores desafíos logísticos aparece ante un pinchazo, una situación común en el terreno pedregoso de Yanbu. Salir del vehículo y trabajar sobre arena profunda exige un esfuerzo físico extremo para alguien con una prótesis.

Por esta razón, Baumel utiliza una pieza especial "corta" para el pie mientras está fuera del auto, lo que le permite arrodillarse y trabajar con mayor velocidad. Dentro del habitáculo, el equipo desarrolló un asiento a medida que estabiliza la parte superior de su prótesis, mientras que su mono de competición Sparco fue modificado para permitir cambios rápidos de su extremidad artificial en caso de emergencia.

Además, el vehículo cuenta con un soporte diseñado específicamente para guardar una prótesis más larga, con sistema de cambio rápido, siempre al alcance de su mano. "No compito solo para estar presente, sino para luchar en la punta", afirmó el navegante antes de iniciar la competencia.

mathieu.baumel_610522231_18552900355049531_8597666218331201922_n Mathieu Baumel y Guillaume De Mevius.

El impacto en la clasificación general

El triunfo en la etapa de 305 kilómetros entre Al Ula y Yanbu no fue solo simbólico, sino estratégicamente brillante. Baumel y De Mevius lograron superar por 40 segundos al multicampeón Nasser Al-Attiyah, quien debió conformarse con el segundo puesto tras cuidar el ritmo para evitar pinchaduras. Este resultado coloca a la dupla del equipo X-raid en la cima de la clasificación general al inicio de la prueba.

Para De Mevius, la presencia de Baumel es fundamental no por su condición, sino por su jerarquía como navegante: "No me importa tu prótesis; somos tan buenos juntos que no quiero hacerlo sin vos", le había expresado el piloto belga durante la etapa de preparación. El éxito inicial confirma que la dupla mantiene la química que ya los había llevado al podio en ediciones anteriores.

Con 14 días de competencia por delante y miles de kilómetros de dunas, la resistencia física de Baumel será puesta a prueba constantemente. Sin embargo, el primer paso ya está dado: demostrarle al mundo del deporte que los límites físicos pueden ser desafiados con tecnología, apoyo de equipo y una voluntad inquebrantable.