El Dakar 2026 no perdona: el campeón que abandona en plena etapa maratón

El Rally Dakar 2026 volvió a mostrar su costado más implacable. El campeón defensor en autos quedó fuera de carrera durante la etapa maratón , tras una sucesión de pinchazos que lo dejaron sin margen para continuar. El abandono reconfigura por completo la lucha por la general.

La edición 2026 del Rally Dakar sumó un capítulo inesperado y contundente. Yazeed Al-Rajhi, campeón vigente en la categoría autos, abandonó la competencia en plena primera semana , víctima de las extremas condiciones del desierto y de una etapa maratón que volvió a ser decisiva.

El piloto saudita, que llegaba como uno de los grandes candidatos tras haberse consagrado en la edición anterior, no logró completar la especial maratón , una de las más temidas del calendario por la ausencia total de asistencia mecánica y la extensión de los tramos cronometrados.

El abandono del campeón se produjo luego de una serie de pinchazos consecutivos que deterioraron por completo las posibilidades de continuar en competencia. La exigencia del terreno, combinada con la falta de neumáticos de repuesto suficientes, terminó por sentenciar su carrera.

En la etapa maratón, los pilotos deben completar más de una jornada sin ayuda externa, reparando sus propios vehículos al finalizar el día. En ese contexto, la acumulación de daños en el Toyota Hilux de Al-Rajhi fue determinante , dejándolo sin recursos para sostener el ritmo y la seguridad necesaria para seguir en carrera.

Un golpe directo a la lucha por el título

La salida de Al-Rajhi representa el abandono más resonante del Dakar 2026 hasta el momento, no solo por su condición de campeón defensor, sino también porque se produjo cuando la competencia aún no había alcanzado su ecuador.

Su retiro deja vacante el rol del principal favorito y altera por completo el escenario en la categoría autos, obligando al resto de los aspirantes a replantear estrategias en una prueba donde la supervivencia mecánica vale tanto como la velocidad.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yazeed Racing (@yazeedracing)

La etapa maratón, juez implacable

La etapa maratón volvió a confirmar su fama dentro del Dakar. Sin asistencia técnica, con recorridos extensos y terrenos altamente agresivos para neumáticos y suspensiones, funciona como un filtro natural que expone errores, desgaste y límites mecánicos.

En esta edición, la maratón se cobró una víctima de peso máximo. El abandono del campeón no solo subraya la dureza del recorrido, sino que también refuerza la idea de que en el Dakar ningún antecedente garantiza llegar al final.