Luciano Benavides esquivó camellos en pleno Dakar y se mantiene entre los cinco mejores

El Rally Dakar volvió a exhibir su carácter extremo e imprevisible en los desiertos de Arabia Saudita, escenario de la competencia desde 2020. En ese contexto, el argentino Luciano Benavides protagonizó un episodio tan inusual como riesgoso durante el desarrollo de la tercera etapa, disputada en la zona de Al Ula, cuando se encontró de frente con un grupo de camellos en pleno recorrido.
El piloto salteño avanzaba a alta velocidad a bordo de su moto del equipo Red Bull KTM Factory Racing cuando debió realizar una maniobra repentina para esquivar a los dromedarios, que cruzaban la arena sin reaccionar ante el ruido del motor ni el paso de la competencia.
Pese al riesgo que implicó el episodio, Benavides logró mantener el control del vehículo, continuar con normalidad y completar el tramo en el cuarto puesto, a cuatro minutos y medio del ganador de la etapa, el español Tosha Schareina (Monster Energy Honda).
Con ese resultado, el argentino se mantiene quinto en la clasificación general, con un retraso de 11 minutos y 6 segundos respecto del líder, el australiano Daniel Sanders, también integrante del Red Bull KTM Factory Racing.
La exigente competencia continuará este miércoles con la cuarta etapa maratón, que contempla 451 kilómetros cronometrados por los caminos de Al Ula, en una jornada que volverá a poner a prueba la resistencia, la navegación y la capacidad de adaptación de los competidores.