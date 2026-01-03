Dakar 2026: victoria de Edgar Canet en el prólogo y buen inicio de Luciano Benavides

El Rally Dakar 2026 comenzó este sábado 3 de enero con el prólogo de motos, y tuvo como gran protagonista a Edgar Canet . En su debut en la categoría, e l piloto español se quedó con la victoria tras marcar el mejor tiempo del circuito, resultado que además lo convierte, en el ganador más joven en la historia del Dakar .

Las motos fueron las encargadas de abrir oficialmente la competencia , en una jornada de 95 kilómetros totales que presentó un terreno exigente y muy variado, con sectores de piedras, arena y un piso duro que puso a prueba a los 115 pilotos participantes.

Desde el arranque, el prólogo tuvo un valor estratégico clave . A diferencia de lo que ocurre en autos y camiones, el resultado cuenta para la clasificación general, y además los diez primeros obtuvieron el derecho a elegir su posición de salida para la Etapa 1 del domingo.

Uno de los destacados de la jornada fue el argentino Luciano Benavides , quien tuvo un arranque sólido y consistente con la tercera KTM oficial. E l argentino completó una etapa sin errores y se ubicó en la cuarta posición, confirmando su buen momento y dejando señales positivas de cara al desarrollo del rally.

En cuanto a la lucha por los primeros tiempos, Tomás de Gavardo fue el primero en salir a pista y marcó una referencia inicial de 12:53.3. El chileno del BAS World KTM Team se mantuvo al frente durante buena parte del prólogo, hasta que Emanuel Gyenes logró superarlo con un registro sensiblemente más rápido.

Más tarde, Preston Campbell y Konrad Dbrowski bajaron aún más los tiempos, aunque el mejor entre los pilotos de Rally2 fue Michael Docherty. El sudafricano firmó un 11:50.1 con su KTM y quedó momentáneamente como el rival a batir por los principales candidatos de RallyGP.

image Tomás de Gavardo - Piloto chileno.

Canet fue el primero en responder. El campeón de Rally2 2025 mejoró el tiempo de Docherty en más de 18 segundos y estableció un contundente 11:31.9, suficiente para quedarse con la victoria en el prólogo. Su compañero de equipo y actual campeón, Daniel Sanders, finalizó segundo a poco más de dos segundos, mientras que Ricky Brabec completó el podio con la Honda oficial del equipo HRC.

El top cinco lo cerró Ross Branch (Hero), mientras que Docherty fue el mejor representante de Rally2 en la sexta posición de la general. Detrás se ubicaron Tosha Schareina, Adrien van Beveren y Skyler Howes, y el décimo lugar quedó en manos de Martin Michek.