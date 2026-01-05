Jornada exigente para los argentinos en el Rally Dakar 2026: piedras, pinchazos y contratiempos

La segunda etapa del Rally Dakar 2026 , entre Yanbu y Alula en Arabia Saudita , se presentó como uno de los tramos más duros hasta el momento y puso a prueba a los competidores, especialmente a los pilotos argentinos que batallaron por llegar hasta el final.

La revelación del ex piloto argentino del Rally Dakar Marcos Patronelli sobre su vuelta: "Ya está, se terminó"

El recorrido cronometrado de 400 km estuvo cubierto de piedras filosas que provocaron múltiples pinchaduras y daños en los vehículos, complicando el rendimiento de varios representantes albicelestes.

Los que no tuvieron problemas fueron el mendocino Bruno Jacomy, junto al chileno Lucas del Río, se quedaron con la etapa . Completaron el recorrido en 4:26:49 . Con este tiempo quedaron 3° en la general , a 3 minutos de la cima del acumulado.

Pero en la categoría Challenger , la dupla formada por David Zille y Sebastián Cesana terminó cuarta en la etapa, aunque mantuvo el liderato de la general pese a sufrir al menos dos pinchazos en los primeros kilómetros . Tras recuperar terreno, Zille destacó el esfuerzo para remontar posiciones ante las adversidades.

Otra tripulación que batalló contra el terreno fue la del matrimonio Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini , que también debieron cambiar cubiertas y reducir el ritmo debido al sobrecalentamiento del vehículo. Finalmente, ocuparon un lugar entre los primeros diez , manteniendo una posición competitiva en la general.

Dentro de la división auto, Pablo Copetti (radicado en Estados Unidos pero oriundo de Argentina) se ubicó en la mitad de la tabla, mientras que el salteño Kevin Benavides con Lisandro Sisterna concluyeron la especial más atrás, sin poder recuperar el tiempo deseado.

image

En motos, el salteño Luciano Benavides vivió un momento complicado cuando su cubierta trasera casi falló por completo, obligándolo a vigilar cada tramo restante y declarando que en la última parte llegó a “suplicarle a Dios” para poder completar la etapa. Aun así, terminó dentro de los primeros puestos y se mantiene bien posicionado en la general.

Otros argentinos como Juan Santiago Rostan y Leonardo Cola finalizaron en lugares más retrasados dentro de la clasificación de motos, intentando mantener el ritmo en un escenario cada vez más exigente.

image

Cómo continua el Rally Dakar después de esta dura jornada

La acción continuará este martes con una nueva etapa programada en Alula, donde se espera otra jornada de alta exigencia y terreno complicado, consolidando al Dakar 2026 como uno de los más duros de los últimos años.