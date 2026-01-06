6 de enero de 2026 - 09:08

Dakar 2026: Tosha Schareina ganó la etapa 3 y Luciano Benavides brilla en el desierto

En un terreno de navegación extrema, Honda cortó la racha de KTM con un doblete de Schareina y Brabec. Luciano Benavides fue 4° tras sufrir tres caídas leves.

Rally Dakar 2026.

Los Andes
La tercera etapa del Rally Dakar 2026 no perdonó a nadie. En un trazado circular de 666 kilómetros totales con epicentro en AlUla, la navegación extrema se convirtió en el filtro principal para los competidores. En esta ocasión, Tosha Schareina le da el primer triunfo a Honda en motos.

El desierto de Arabia Saudita presentó un escenario traicionero, lleno de cañones arenosos y tramos técnicos con piedras que pusieron a prueba la resistencia física y mental de los pilotos.

Honda rompe la hegemonía y mete el 1-2

Después de un inicio dominado por las máquinas naranjas, Honda HRC logró quebrar el invicto de KTM en esta edición. El español Tosha Schareina se quedó con la victoria de etapa tras clavar un tiempo de 4h 26' 39''.

Schareina no estuvo solo en el festejo japonés, ya que su compañero Ricky Brabec terminó segundo, a poco más de dos minutos. Con este resultado, el equipo oficial Honda lanza una advertencia seria para lo que queda de competencia.

El salteño Benavides, firme en el top 5

La gran noticia para los seguidores argentinos fue la sólida actuación de Luciano Benavides. El piloto de Salta llegó a liderar la especial en el kilómetro 114 y finalmente cruzó la meta en la cuarta posición.

Este desempeño le permitió a Luciano dar un salto clave en la clasificación general de motos, donde ya se ubica en el quinto puesto. Por su parte, el australiano Daniel Sanders logró conservar el liderazgo global gracias a las bonificaciones por abrir pista.

Luciano Benadives en el Rally Dakar 2026.

Abandono y lo que viene en el Dakar: la etapa Maratón

No todo fue alegría en el vivac. La dureza del terreno dejó fuera de combate al experimentado Stefan Svitko, quien sufrió una lesión en el hombro tras una caída y debió abandonar la carrera.

Ahora, los pilotos se preparan para la temida etapa maratón de este miércoles. Serán 417 kilómetros hasta un campamento precario donde no tendrán asistencia mecánica externa, enfrentando la soledad del desierto con lo puesto.

