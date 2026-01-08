8 de enero de 2026 - 08:56

Luciano Benavides se impone en la Etapa 5 del Dakar y se mete de lleno en la pelea por el título en motos

El piloto argentino Luciano Benavides se quedó con la quinta etapa del Rally Dakar en motos y acortó distancias en una general cada vez más apretada.

Luciano Benavides se quedó con la etapa 5 del Rally Dakar 2026.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El piloto del equipo oficial KTM fue el más rápido a lo largo de una especial extensa y técnica, en la que la navegación, el ritmo constante y la toma de decisiones marcaron la diferencia frente a sus rivales directos.

Cómo fue la Etapa 5 del Rally Dakar

La quinta etapa presentó un recorrido duro, con sectores de alta velocidad, tramos de arena profunda y zonas en las que los errores de navegación costaron minutos valiosos. En ese contexto, Benavides logró mantener un ritmo sólido y regular durante toda la especial.

Varios pilotos con aspiraciones en la general sufrieron inconvenientes, ya sea por desorientación en el roadbook o por problemas mecánicos, lo que terminó influyendo directamente en los tiempos finales de la jornada.

Impacto en la clasificación general de motos

Con este triunfo, la clasificación general de la categoría motos quedó más ajustada. Las diferencias entre los primeros puestos se redujeron y el argentino logró recortar tiempo frente a los principales candidatos al título.

La competencia entra ahora en una fase clave, donde la regularidad y el manejo del desgaste acumulado serán determinantes para sostener el protagonismo hasta el final del rally.

image
Para Luciano Benavides, esta victoria representa un impulso deportivo y anímico en una carrera marcada por la exigencia extrema. El piloto salteño volvió a demostrar que está en condiciones de pelear por etapas y mantenerse competitivo frente a los mejores del mundo.

Lo que viene en el Rally Dakar

El Rally Dakar continuará con etapas largas y demandantes, donde la navegación volverá a ser protagonista. Cada jornada será clave para definir posiciones en una competencia que, tras la Etapa 5, quedó completamente abierta en la categoría motos.

