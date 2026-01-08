Luciano Benavides se impone en la Etapa 5 del Dakar y se mete de lleno en la pelea por el título en motos

El argentino Luciano Benavides consiguió una victoria clave en la Etapa 5 del Rally Dakar , una jornada de alta exigencia que se desarrolló en Arabia Saudita y que le permitió meterse de lleno en la pelea por los puestos de vanguardia dentro de la categoría motos.

El piloto del equipo oficial KTM fue el más rápido a lo largo de una especial extensa y técnica, en la que la navegación, el ritmo constante y la toma de decisiones marcaron la diferencia frente a sus rivales directos.

La quinta etapa presentó un recorrido duro, con sectores de alta velocidad, tramos de arena profunda y zonas en las que los errores de navegación costaron minutos valiosos. En ese contexto, Benavides logró mantener un ritmo sólido y regular durante toda la especial.

Varios pilotos con aspiraciones en la general sufrieron inconvenientes, ya sea por desorientación en el roadbook o por problemas mecánicos, lo que terminó influyendo directamente en los tiempos finales de la jornada.

Con este triunfo, la clasificación general de la categoría motos quedó más ajustada. Las diferencias entre los primeros puestos se redujeron y el argentino logró recortar tiempo frente a los principales candidatos al título.

La competencia entra ahora en una fase clave, donde la regularidad y el manejo del desgaste acumulado serán determinantes para sostener el protagonismo hasta el final del rally.

image Luciano Benavides se quedó con la etapa 5 del Rally Dakar 2026.

Para Luciano Benavides, esta victoria representa un impulso deportivo y anímico en una carrera marcada por la exigencia extrema. El piloto salteño volvió a demostrar que está en condiciones de pelear por etapas y mantenerse competitivo frente a los mejores del mundo.

Lo que viene en el Rally Dakar

El Rally Dakar continuará con etapas largas y demandantes, donde la navegación volverá a ser protagonista. Cada jornada será clave para definir posiciones en una competencia que, tras la Etapa 5, quedó completamente abierta en la categoría motos.