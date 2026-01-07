Golpe de autoridad en el Dakar: Cavigliasso y Pertegarini ganaron la etapa maratón y acechan la punta

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini lograron su primera victoria en el Dakar 2026 al adjudicarse la cuarta etapa en la categoría Challenger. Este triunfo, obtenido en el inicio de la modalidad maratón, permitió a los campeones vigentes escalar al tercer puesto de la clasificación general, quedando a menos de siete minutos de la cima.

La cuarta etapa del Rally Dakar 2026 , que unió Al Ula con un campamento de refugio en medio del desierto, marcó un punto de inflexión para la delegación argentina. Bajo la modalidad "maratón", los competidores enfrentaron 422 kilómetros de especial cronometrada con la restricción de no poder recibir asistencia mecánica externa hasta el jueves. En este escenario de supervivencia, la experiencia de Cavigliasso y Pertegarini fue determinante.

La dupla cordobesa, que compite con un Taurus del equipo Vertical Motorsport , tomó el liderazgo de la jornada tras superar el kilómetro 234. Con un tiempo total de 5h23m12s, lograron aventajar por más de dos minutos al español Pau Navarro, consolidando una remontada clave en el clasificador. Gracias a este desempeño, los defensores del título ascendieron del sexto al tercer lugar de la general, situándose a solo 6m45s del líder sudafricano Yasir Seaidan.

Este resultado extiende una racha sin precedentes para el automovilismo nacional en la división Challenger . En las cuatro etapas disputadas hasta ahora, siempre hubo un argentino festejando en lo más alto: David Zille ganó la primera, Bruno Jacomy la segunda, Augusto Sanz la tercera y ahora Cavigliasso la cuarta. La consistencia de los representantes locales mantiene a cuatro compatriotas dentro del top 10 de la categoría.

En la categoría de dos ruedas, Luciano Benavides continúa siendo la referencia argentina . El salteño, a bordo de su KTM oficial, finalizó la etapa en la séptima posición. Pese a la dureza del terreno mixto que combinó arena rápida con piedras filosas, Benavides logró sostenerse en el quinto puesto de la clasificación general, a 13m10s del nuevo líder, el español Tosha Schareina.

La jornada también fue productiva para otros pilotos de la región. El neuquino Santiago Rostan cumplió su mejor actuación en lo que va del rally al terminar 22° en la división Rally2, lo que le permitió escalar hasta el puesto 32 del acumulado. Por su parte, Leonardo Cola finalizó 34° en el día y se ubica en la posición 41 de la general, manteniendo firme su objetivo de completar la prueba el 17 de enero.

En las otras divisiones, la suerte fue dispar. Mientras Benjamín Pascual sigue dominando la categoría de energías alternativas (Mission 1000), el pampeano David Zille sufrió retrasos que lo alejaron a 53 minutos de la punta, aunque todavía resiste en el quinto lugar del global. En Side by Side (SSV), Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi volvieron a ser protagonistas terminando quintos, recuperando terreno tras los problemas sufridos al inicio de la semana.

La competencia continuará este jueves con la etapa 5, que partirá desde el campamento refugio hacia Hail. Será el cierre de la etapa maratón, donde se verá realmente el impacto del desgaste físico y mecánico de los vehículos tras dos días de autogestión en las dunas de Arabia Saudita.