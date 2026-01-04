Dakar: tras una excelente primera etapa, ya hay un líder argentino

La etapa 1 del Rally Dakar 2026 en Arabia Saudita dejó a dos argentinos al frente de la general. En la categoría Challenger, David Zille y Sebastián Cesana lideran tras una domingo que tuvo 305 kilómetros de carrera, donde el español Edgar Canet mantuvo su liderazgo en motos y el belga Guillaume De Mévius tomó la punta en autos.

La etapa 2 se largará este lunes desde la 1 de la mañana de la Argentina y unirá Yanbu con Alula , en un tramo de velocidad que tendrá 400km y otros 104km de enlace.

Entre las motos, el salteño Luciano Benavides finalizó 5° en la etapa que empezó y terminó en Yanbu , a un poco más de 3 minutos del líder Canet, su compañero de equipo en el equipo oficial KTM , que volvió a dominar. También está 5° en la general con un gran tiempo.

En la división Rally2 , Juan Santiago Rostan está en la posición 36° (37° en la etapa) y Leonardo Cola marcha en el lugar 47° (48° parcial), ambos a más de una hora de la punta que mantiene el sudafricano Michael Docherty, de KTM.

En Challenger, el pampeano Zille, navegado por el cordobés Cesana , lidera la general tras una gran primera etapa en la que terminó 2°. Le saca 42 segundos al neerlandés Paul Spierings. Por otro lado , Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini , la pareja cordobesa que ganó la edición 2025, fue 3° del día y ocupa el mismo puesto en el acumulado , a 2 minutos de David Zille.

También, Kevin Benavides en su primera experiencia sobre cuatro ruedas y con Lisandro Sisterna como copiloto, llegó 7° del día y se ubica 6° en la general, mientras que Pablo Copetti se recuperó y escaló hasta el puesto 13°.

image

Además, el navegante Augusto Sanz y la neerlandesa Puck Klaasen cayeron hasta el P17. El mendocino Bruno Jacomy, al lado del chileno Lucas Del Río, marcha 10°. Y Fernando Acosta, como copiloto del español Oscar Ral, se encuentra 14°. En Side by Side, Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi están 7° en el total, mientras que Manuel Andújar y Andrés Frini aparecen 9°.

Y dentro de las categorías especiales, Benjamín Pascual se mantiene al frente del Dakar Future Mission 1000, con la moto eléctrica del equipo chino Segway. Gastón Mattarucco, en la navegación del colombiano Javier Vélez, está 69° en la disciplina Classic, con autos históricos.