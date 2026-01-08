Dakar 2026:las mejores actuaciones de los argentinos tras la etapa 5

Pasado el cierre de la última etapa del Dakar, los corredores argentinos conocen sus próximos desafíos en una nueva instancia.

En la quinta etapa del Dakar, el protagonismo de los argentinos volvió a estar en motos, con Luciano Benavides mostrando un rendimiento sólido y competitivo que le permitió mantenerse entre los mejores del día y seguir bien posicionado en la clasificación general, en un tramo exigente tanto desde lo físico como desde la navegación.

Por el lado de los vehículos, la jornada fue más medida para los representantes nacionales, por una parte el matrimonio de Nicolás Cavigliasso junto a Valentina Pertegarini lograron completar la especial con regularidad en Challenger, mientras que David Zille perdió algo de tiempo en una etapa complicada. En líneas generales, fue un día de resistencia y estrategia, clave para seguir en carrera llegando casi a la mitad de las etapas totales del certámen en 2026.

image Después de las jornadas en Alula, Hail es el nuevo recorrido. Gentileza El Dakar sobre cuatro Ruedas En la etapa 5 del Dakar, los argentinos de cuatro ruedas tuvieron una jornada pareja y de mucha estrategia. En Challenger, David Zille fue el más destacado al mantenerse cerca de los puestos de punta ya que cierra el top-5 del acumulado tras el P4 con Sebastian Cesana, su copiloto, mientras que Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini (#300) Terminaron 5ª este jueves y 3ª en la general, completaron la especial con un ritmo constante, priorizando la regularidad en un tramo exigente.

En SSV, Jeremías González Ferioli volvió a mostrarse competitivo y Manuel Andújar cerró el día sin inconvenientes, sumando kilómetros clave. Sin argentinos en la pelea directa en Ultimate, el objetivo principal fue superar la etapa y seguir firmes de cara a la segunda mitad del rally donde se esperan con ansias el nombre de más de un corredor de nuestras tierras remontando la general.

image El matrimonio fue campeón en el recorrido más duro del mundo. Gentileza Las motos argentinas, nuevamente protagonistas En esta nueva etapa de maratón, disputada sin asistencia externa y en pleno desierto, el salteño Luciano Benavides obtuvo la victoria parcial en Motos, cerrando una excelente quinta etapa. La mayoría de los corredores debió cuidar sus vehículos al máximo, luego de descansar en carpas sin contacto ni asistencia técnica. Con este resultado, el argentino quedó 3.º en la clasificación general, a casi seis minutos del líder, el australiano Daniel Sanders.