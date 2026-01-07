7 de enero de 2026 - 19:39

Tragedia en alta montaña: un muerto tras un choque entre dos autos y activaron bypass de tránsito

El fatal accidente se produjo en la zona de la "curva del yeso" de Horcones. Las autoridades habilitaron un bypass para controlar el tránsito.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Durante la tarde de este miércoles se registró un accidente fatal en la Ruta 7 en la zona de alta montaña, donde un vehículo argentino colisionó contra uno chileno, resultando fallecido el conductor argentino.

El siniestro se originó durante la tarde de este miércoles cuando dos rodados que circulaban en sentidos contrarios cerca de la curva del yeso en Horcones. Según los reportes, uno de ellos se despistó y terminó colisionando contra una camioneta oriunda de Chile.

Como consecuencia del violento impacto, se confirmó el fallecimiento del conductor del vehículo argentino. En estos momentos, personal de emergencia se encuentra trabajando intensamente en el lugar del hecho para realizar las tareas de rescate y peritaje pertinentes.

Debido a la gravedad del operativo y para evitar el bloqueo total de la zona, las autoridades han habilitado un bypass de tránsito que permite la circulación mientras los equipos de emergencia completan sus labores en la escena.

En esta época de grandes flujos de tránsito en el corredor internacional con Chile, las autoridades piden circular con precaución en zonas de alta montaña.

