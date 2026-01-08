Impactante video: tomaba una gaseosa en la vereda y le cayó un vidrio en la cabeza.

El episodio ocurrió en la vereda de un café de Palermo. El hombre sufrió heridas en el brazo y la cabeza.

Un hombre resultó herido este miércoles mientras tomaba una gaseosa en la vereda de un bar del barrio de Palermo, luego de que un panel de vidrio se desprendiera del balcón de un cuarto piso y le cayera encima.

El episodio ocurrió en la cafetería y panadería Candela, ubicada en el cruce de las calles Ciudad de la Paz y Jorge Newbery, y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

Las imágenes muestran al cliente sentado en la vereda cuando, de manera repentina, un blindex de aproximadamente 1x1 metro, perteneciente al balcón del edificio sobre el local, se desprende y lo impacta.

Un hombre tomaba el desayuno en la vereda de una confitería de Palermo cuando un pedazo de vidrio le pegó en medio de la cabeza y lo dejó grogui. Por suerte está bien. Se investiga las causas del desprendimiento, que provino de un edificio. pic.twitter.com/K5dhDQ1InY — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) January 8, 2026 Testigos del hecho llamaron de inmediato al servicio de emergencias, y a los pocos minutos arribó una ambulancia del SAME. Los médicos constataron que la víctima presentaba un importante sangrado en la cabeza y el antebrazo izquierdo, y le diagnosticaron traumatismos cortantes en ambas zonas, sin riesgo de vida.

Poco después, Bomberos de la Ciudad ingresaron al edificio desde donde cayó el vidrio y retiraron de manera preventiva un segundo panel de iguales dimensiones que se encontraba astillado junto al hueco del balcón.

Según se informó, el departamento involucrado estaba deshabitado y su propietario reside en la provincia de Corrientes. El encargado del edificio, quien tenía la llave de la unidad, fue quien facilitó el acceso a los bomberos para realizar las tareas de seguridad.