31 de diciembre de 2025 - 17:15

El vidrio adicional en la puerta de los autos: cómo se llama y para qué sirve

A veces se pasa por alto. Este pequeño vidrio fijo cumple una función clave en la visibilidad y el diseño de los autos, y tiene un nombre técnico poco conocido.

Aunque a veces se ignora, este pequeño vidrio en los autos cumple un rol esencial en la experiencia de manejo.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

En la mayoría de los autos hay un vidrio adicional que suele generar intriga. No baja, no sube y tampoco responde a los comandos eléctricos, pero está ahí por una razón concreta. Su tamaño reducido y su forma triangular puede que sea solo un detalle estético del vehículo.

Sin embargo, este cristal cumple un rol mucho más importante de lo que parece. De hecho, su presencia responde a la seguridad vial, ergonomía visual y aerodinámica, y su ubicación varía según el diseño del auto y la estructura de la carrocería.

vidrio adicional del auto
Cómo se llama el vidrio adicional del auto y dónde se ubica

El vidrio adicional que suele verse en las puertas o en los laterales del auto se conoce técnicamente como “vidrio de cuarto” o “vidrio de custodia”.

En la mayoría de los vehículos modernos es un cristal templado fijo, es decir, no móvil, diseñado para integrarse de forma permanente a la estructura del automóvil.

  • Según el sitio Auto Bild, este tipo de vidrio suele tener forma triangular o trapezoidal y puede encontrarse en distintas ubicaciones según el modelo y la marca del auto.
  • En muchos casos está integrado en la puerta delantera, cerca del espejo retrovisor, especialmente en vehículos donde la ventanilla principal no cubre todo el marco.
  • En otros diseños, el vidrio de custodia aparece en la parte trasera, detrás de la puerta posterior, formando parte del lateral fijo del auto.

Su función principal es completar el campo visual del conductor

Al eliminar ángulos muertos que se generan por el diseño de los parantes del vehículo, este vidrio permite una mejor percepción del entorno, especialmente al girar, estacionar o cambiar de carril. Esto resulta fundamental en maniobras urbanas donde peatones, bicicletas o motos pueden quedar fuera del alcance visual.

Otro aspecto clave es el diseño

Los fabricantes utilizan este vidrio para lograr líneas más estilizadas, mejorar la aerodinámica y adaptar el tamaño de las puertas sin sacrificar visibilidad. Por eso, aunque parezca un detalle menor, su presencia responde a todos estos criterios técnicos y funcionales.

vidrio adicional del auto

Para qué sirve el vidrio de custodia y por qué es tan importante

Su función principal es mejorar la visibilidad periférica, algo esencial para la conducción segura.

Al reducir los puntos ciegos, este vidrio permite al conductor anticipar movimientos del entorno y reaccionar con mayor rapidez ante situaciones inesperadas.

  • En autos modernos, donde los parantes suelen ser más anchos por exigencias de seguridad estructural, el vidrio de cuarto actúa como una solución inteligente para compensar esa limitación visual. Esto se nota especialmente en cruces, rotondas y maniobras de estacionamiento, donde cada grado extra de visión marca la diferencia.
  • Desde el punto de vista del confort, este cristal ayuda a mejorar la entrada de luz natural al habitáculo, generando una sensación de mayor amplitud sin comprometer la seguridad. En algunos modelos, además, cuenta con tratamientos especiales para filtrar rayos UV y reducir el calor.
vidrio adicional del auto

El vidrio de cuarto o vidrio de custodia es un elemento técnico clave que mejora la visibilidad, reduce puntos ciegos, aporta seguridad estructural y optimiza el diseño del vehículo.

