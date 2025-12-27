Al mirar de cerca los neumáticos del auto , muchos conductores descubren una flecha grabada en el lateral y no saben para qué está. No es un detalle estético ni una marca de fábrica sin importancia: esa flecha cumple una función clave en la seguridad , el agarre y el desgaste del neumático.

Fiat Mobi: precio actualizado en navidad 2025, el auto más ecónomico de la marca

Puntos amarillos o rojos en los neumáticos del auto: qué significan y para qué sirven

La flecha señala el sentido de rotación correcto del neumático. Estos modelos se conocen como neumáticos direccionales y están diseñados para girar solo en una dirección .

En general, junto a la flecha suele aparecer la palabra “Rotation” , que refuerza la indicación de montaje.

Cuando el auto avanza, la flecha debe apuntar hacia adelante .

El diseño direccional no es casual. El dibujo de la banda de rodamiento está pensado para:

Flechas en los neumáticos del auto qué significan y para qué sirven (2)

Evacuar mejor el agua en días de lluvia

Reducir el riesgo de aquaplaning

Mejorar el agarre en recta

Optimizar la estabilidad a velocidad

Por eso, el sentido de giro correcto es fundamental para que el neumático funcione como fue diseñado.

Qué pasa si un neumático con flecha está mal colocado

Si un neumático direccional se monta al revés, pueden aparecer varios problemas:

Menor agarre sobre piso mojado

Mayor distancia de frenado

Desgaste irregular y prematuro

Pérdida de estabilidad en ruta

En algunos casos, el auto puede sentirse “liviano” o inestable, especialmente bajo lluvia.

Flechas en los neumáticos del auto qué significan y para qué sirven (1)

Cómo identificar si tu neumático es direccional

Mirá el lateral del neumático

Buscá una flecha o la palabra Rotation

Verificá que la flecha apunte hacia adelante cuando el auto avanza

Si no hay flecha, el neumático no es direccional y puede montarse en cualquier lado (respetando otras indicaciones).

Rotación de neumáticos: un punto clave

En los neumáticos direccionales, la rotación tiene una limitación importante:

Solo pueden rotarse adelante ↔ atrás del mismo lado

No se pueden cruzar de lado, salvo que se desmonten de la llanta

Esto es algo que muchos conductores desconocen y que conviene aclarar en cada servicio.