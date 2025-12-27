27 de diciembre de 2025 - 20:00

Flechas en los neumáticos del auto: qué significan y para qué sirven

Autos. Las flechas en los neumáticos indican el sentido correcto de giro. Para qué sirven, qué pasa si se montan mal y por qué es clave respetarlas.

Flechas en los neumáticos del auto qué significan y para qué sirven (3)
Por Andrés Aguilera

Al mirar de cerca los neumáticos del auto, muchos conductores descubren una flecha grabada en el lateral y no saben para qué está. No es un detalle estético ni una marca de fábrica sin importancia: esa flecha cumple una función clave en la seguridad, el agarre y el desgaste del neumático.

Leé además

puntos amarillos o rojos en los neumaticos del auto: que significan y para que sirven

Puntos amarillos o rojos en los neumáticos del auto: qué significan y para qué sirven

Por Andrés Aguilera
Precio del Fiat Mobi

Fiat Mobi: precio actualizado en navidad 2025, el auto más ecónomico de la marca

Por Andrés Aguilera

Qué indican las flechas en los neumáticos

La flecha señala el sentido de rotación correcto del neumático. Estos modelos se conocen como neumáticos direccionales y están diseñados para girar solo en una dirección.

En general, junto a la flecha suele aparecer la palabra “Rotation”, que refuerza la indicación de montaje.

Cuando el auto avanza, la flecha debe apuntar hacia adelante.

Flechas en los neumáticos del auto qué significan y para qué sirven (2)

Por qué existen los neumáticos direccionales

El diseño direccional no es casual. El dibujo de la banda de rodamiento está pensado para:

  • Evacuar mejor el agua en días de lluvia

  • Reducir el riesgo de aquaplaning

  • Mejorar el agarre en recta

  • Optimizar la estabilidad a velocidad

Por eso, el sentido de giro correcto es fundamental para que el neumático funcione como fue diseñado.

Qué pasa si un neumático con flecha está mal colocado

Si un neumático direccional se monta al revés, pueden aparecer varios problemas:

  • Menor agarre sobre piso mojado

  • Mayor distancia de frenado

  • Desgaste irregular y prematuro

  • Pérdida de estabilidad en ruta

En algunos casos, el auto puede sentirse “liviano” o inestable, especialmente bajo lluvia.

Flechas en los neumáticos del auto qué significan y para qué sirven (1)

Cómo identificar si tu neumático es direccional

  • Mirá el lateral del neumático

  • Buscá una flecha o la palabra Rotation

  • Verificá que la flecha apunte hacia adelante cuando el auto avanza

Si no hay flecha, el neumático no es direccional y puede montarse en cualquier lado (respetando otras indicaciones).

Rotación de neumáticos: un punto clave

En los neumáticos direccionales, la rotación tiene una limitación importante:

  • Solo pueden rotarse adelante ↔ atrás del mismo lado

  • No se pueden cruzar de lado, salvo que se desmonten de la llanta

Esto es algo que muchos conductores desconocen y que conviene aclarar en cada servicio.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

aseguran que ya no conviene cruzar a chile a comprar neumaticos: precios y opciones

Aseguran que ya no conviene cruzar a Chile a comprar neumáticos: precios y opciones

Por Diana Chiani
Conocer esta señal en el tablero, permite manejar de forma más segura y cuidar el estado general del auto.

Pocas personas lo conocen en el auto: la señal del tablero que significa que algo funciona mal

Por Lucas Vasquez
asi se veria el nuevo peugeot 306: la version 2027 del historico auto

Así se vería el nuevo Peugeot 306: la versión 2027 del histórico auto

Por Andrés Aguilera
atencion choferes de apps, taxis y repartidores: lanzan creditos de hasta $28 millones para renovar vehiculos

Atención choferes de apps, taxis y repartidores: lanzan créditos de hasta $28 millones para renovar vehículos

Por Redacción Economía