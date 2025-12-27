Al mirar de cerca los , muchos conductores descubren una neumáticos del auto flecha grabada en el lateral y no saben para qué está. No es un detalle estético ni una marca de fábrica sin importancia: esa flecha cumple una función clave en la seguridad, el agarre y el desgaste del neumático.
Qué indican las flechas en los neumáticos
La flecha señala el
sentido de rotación correcto del neumático. Estos modelos se conocen como neumáticos direccionales y están diseñados para girar solo en una dirección.
En general, junto a la flecha suele aparecer la palabra
“Rotation”, que refuerza la indicación de montaje.
Cuando el auto avanza, la flecha
debe apuntar hacia adelante.
Flechas en los neumáticos del auto qué significan y para qué sirven (2)
Por qué existen los neumáticos direccionales
El diseño direccional no es casual. El dibujo de la banda de rodamiento está pensado para:
Evacuar mejor el agua en días de lluvia
Reducir el
riesgo de aquaplaning
Mejorar el
agarre en recta
Optimizar la
estabilidad a velocidad
Por eso, el sentido de giro correcto es fundamental para que el neumático funcione como fue diseñado.
Qué pasa si un neumático con flecha está mal colocado
Si un neumático direccional se monta al revés, pueden aparecer varios problemas:
Menor agarre sobre piso mojado
Mayor distancia de frenado
Desgaste irregular y prematuro
Pérdida de estabilidad en ruta
En algunos casos, el auto puede sentirse “liviano” o inestable, especialmente bajo lluvia.
Flechas en los neumáticos del auto qué significan y para qué sirven (1)
Cómo identificar si tu neumático es direccional
Mirá el
lateral del neumático
Buscá una
flecha o la palabra Rotation
Verificá que la flecha apunte hacia adelante cuando el auto avanza
Si no hay flecha, el neumático
no es direccional y puede montarse en cualquier lado (respetando otras indicaciones). Rotación de neumáticos: un punto clave
En los neumáticos direccionales, la
rotación tiene una limitación importante:
Solo pueden rotarse
adelante ↔ atrás del mismo lado
No se pueden cruzar de lado, salvo que se desmonten de la llanta
Esto es algo que muchos conductores desconocen y que conviene aclarar en cada servicio.