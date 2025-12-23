Atención choferes de apps, taxis y repartidores: lanzan créditos de hasta $28 millones para renovar vehículos

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha puesto en marcha un ambicioso plan de movilidad urbana sustentable mediante la activación de créditos con tasas subsidiadas para la adquisición de vehículos de tecnologías limpias.

Esta iniciativa, gestionada por el Banco Ciudad , busca facilitar a taxistas, conductores de apps y repartidores el acceso a unidades cero kilómetro, posicionando a la capital en un camino hacia una mayor eficiencia y menor contaminación sonora y ambiental.

El financiamiento se centra exclusivamente en modelos eléctricos y en híbridos enchufables (PHEV) , los cuales permiten la conexión a la red eléctrica, dejando fuera a los híbridos convencionales que dependen en mayor medida del combustible.

Para los propietarios de taxis y remises, la línea de crédito prendario ofrece hasta 28 millones de pesos con un plazo de 48 meses y una tasa fija anual del 20%, permitiendo financiar hasta el 70% del valor del vehículo.

Los solicitantes deben cumplir con requisitos de regularidad, como poseer una licencia o habilitación con dos años de antigüedad y demostrar al menos un año de inscripción como monotributista o independiente.

Créditos para motos

En el caso de los repartidores de aplicaciones, se dispuso una línea a sola firma de hasta 2.8 millones de pesos con un plazo de 36 meses y una tasa del 22,5%, destinada a quienes acrediten un año de actividad en plataformas registradas ante la Ciudad y seis meses en su categoría de ingresos.

La adopción de estas tecnologías no solo responde a una mejora ambiental, sino que ofrece una ventaja económica directa para el trabajador, ya que el costo por kilómetro de un vehículo eléctrico representa apenas una décima parte del gasto de uno a combustión.

Beneficios de estos vehículos

Los modelos 100% eléctricos destacan por eliminar los gases de escape y ofrecer una autonomía promedio de 200 kilómetros, mientras que los híbridos enchufables permiten recorridos de más de 30 kilómetros en modo puramente eléctrico, siendo ideales para los trayectos diarios urbanos.

Además, el paquete de incentivos incluye la exención permanente de patentes para los eléctricos y beneficios decrecientes durante cinco años para los híbridos enchufables.

Esta medida forma parte de una estrategia integral que ya cuenta con la operación de buses eléctricos y proyecta la llegada del sistema Trambus para el año 2026. Según destacó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, la electromovilidad reduce costos para quienes manejan diariamente y mejora la vida en la urbe al ser una tecnología silenciosa.

A partir de 2027, la normativa local exigirá que todos los nuevos colectivos que se incorporen al sistema porteño funcionen exclusivamente con energía limpia o GNC, reforzando la meta de transformar a Buenos Aires en una ciudad más moderna y competitiva.

Cambiar un motor de combustión por uno eléctrico es como pasar de usar una lámpara de querosén a una iluminación LED: ambas cumplen la función de iluminar, pero la segunda es drásticamente más eficiente, silenciosa y consume una fracción mínima de energía para realizar el mismo trabajo.