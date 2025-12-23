Una yerba que se consume en Argentina, famosa por su paquete rojo, suspendió pagos a proveedores

El titular de la empresa confirmó que se encuentran en una posición financiera compleja. Es una de las más afectadas por la desregulación del sector aplicada hace dos años.

Una yerba mate conocida en Argentina afirma que no puede pagar a sus proveedores.

La complicada situación que atraviesa el sector yerbatero sumó en las últimas horas un nuevo afectado: una de las marcas de yerba más conocidas del país comunicó que no podrá cumplir, por el momento, con los pagos a sus proveedores debido a problemas financieros. El anunció encendió alarmas, especialmente en sus principales consumidores.

Se trata de Andresito, una cooperativa que ocupa un lugar destacado en el mercado de la yerba mate y que informó la suspensión de su cadena de pagos por falta de liquidez. La empresa figura entre las más afectadas por la desregulación del sector aplicada hace dos años, cuando inició la gestión de Milei.

En una carta firmada por el titular Juan Carlos Amann y enviada a los socios, explicaron que “debido a la situación económica actual, se encuentran en una posición financiera compleja”, según supo Noticias Argentinas. La entidad explicó que “lamentablemente no se podrán efectuar pagos hasta nuevo aviso”.

Andresito El títular de la cooperativa Andresito confirmó que “debido a la situación económica actual, se encuentran en una posición financiera compleja”. Andresito es la 11a. yerbatera del país, con ventas entre enero y octubre pasado de 5,5 millones de kilos. Según fuentes del mercado, va aumentando la cantidad de industrias yerbateras y secaderos que no pueden pagarle a productores por falta de liquidez.

La caída del consumo es uno de los factores que explica el complejo escenario de las yerbateras. Las ventas de yerba cayeron casi 10% en el último año. Además, las desregulaciones implementadas en el sector yerbatero hicieron que los precios reales de la yerba mate cayeran 44%.

Pero las yerbateras afrontan una fuerte suba de costos en sueldos, energía, transporte y otros rubros.