En octubre, los salarios del sector privado informal le ganaron a la inflación y crecieron 2,5% mensual

Según el INDEC, los salarios e ingresos aumentaron por encima del costo de vida de octubre. El mayor avance se dio en el sector informal.

El sector informal- fue el único de los tres sectores que mide el INDEC que le ganó a la inflación.

El índice de salarios informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) arrojó, en octubre, una suba de 2,5% mensual, quedando por encima del costo de vida de ese mes, que fue del 2,3%.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el sector privado no registrado- comúnmente conocido como el sector informal- fue el único de los tres sectores que mide el INDEC que le ganó a la inflación durante el décimo mes del año: con 4,2%, el sector privado registrado se ubicó en 2,1% y el público hizo lo mismo en 1,9%.

Comparado con octubre del año anterior, los salarios quedaron por encima de la inflación para ese período (31,3%) y aumentaron 43,1%.

salario Según el INDEC, los ingresos aumentaron por encima del costo de vida de octubre. INDEC Esto se dio como consecuencia de los incrementos de 30,5% en el sector privado registrado, 31,9% en el público y 113,2% en el privado no registrado.

En lo que va del año, los salarios acumularon una suba de 33,7%, en consecuencia de los aumentos de 22,9% en el privado registrado, 26,2% en el público y 84,5% en el privado no registrado.