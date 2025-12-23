23 de diciembre de 2025 - 19:27

En octubre, los salarios del sector privado informal le ganaron a la inflación y crecieron 2,5% mensual

Según el INDEC, los salarios e ingresos aumentaron por encima del costo de vida de octubre. El mayor avance se dio en el sector informal.

El sector informal- fue el único de los tres sectores que mide el INDEC que le ganó a la inflación.

El índice de salarios informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) arrojó, en octubre, una suba de 2,5% mensual, quedando por encima del costo de vida de ese mes, que fue del 2,3%.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el sector privado no registrado- comúnmente conocido como el sector informal- fue el único de los tres sectores que mide el INDEC que le ganó a la inflación durante el décimo mes del año: con 4,2%, el sector privado registrado se ubicó en 2,1% y el público hizo lo mismo en 1,9%.

Según el INDEC, los ingresos aumentaron por encima del costo de vida de octubre.

Esto se dio como consecuencia de los incrementos de 30,5% en el sector privado registrado, 31,9% en el público y 113,2% en el privado no registrado.

“Hay que tener en cuenta que en noviembre la inflación es 2,5%, con lo cual habrá que ver si los salarios de noviembre logran avanzar a una velocidad que supere a la inflación de noviembre. Si bien el dato es bueno, la inflación mensual en los últimos meses también fue alta; entonces está medio empardado el tema. Es lo que se viene viendo en los últimos meses: el salario empezó a recuperar rápido, pero quedó levemente por debajo del último techo relativo desde que asumió el Gobierno”, señaló al respecto Iván Cachanosky, de la Fundación Libertad y Progreso.

