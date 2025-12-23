Por los salarios bajos, en Mendoza hay más personas que buscan un segundo trabajo

En el Gran Mendoza , la tasa de empleo en el tercer trimestre estuvo un poco por encima del promedio de otros conglomerados: 46,3% versus 45,4%. Y la de desocupación , un poco por debajo: 6,2% en la provincia y 6,6% en el resto del país. Pero hay más personas empleadas buscando otro trabajo por los bajos salarios .

El informe de Mercado de trabajo del Indec , que revela Tasas e indicadores socioeconómicos según la EPH (Encuesta Permanente de Hogares), mostró que, mientras el promedio de ocupados demandantes de empleo está en el 16,1%, en el Gran Mendoza alcanza el 22,7% .

Se trata del porcentaje más elevado en la región de Cuyo, ya que el Gran San Juan tiene un 16,9% y el Gran San Luis, un 6%. Y de uno de los valores más altos dentro de los 31 conglomerados relevados, sólo precedido por Santa Rosa-Toay (27,1%), Gran Córdoba (25,9%) y Gran Tucumán-Tafí Viejo (25,4%).

Por otra parte, también está por encima del promedio nacional el porcentaje de subocupados demandantes: 13,2% en la provincia y 7,3% en todos los conglomerados . Y nuevamente es una de las cifras más altas del país, sólo superada por La Rioja (14,8%) y Rawson-Trelew (14%).

Salarios y matriz productiva

El economista Nicolás Aroma, director del Centro de Economía y Finanzas de Mendoza (CEFI), señaló que la principal causa de que haya tantas personas que, pese a que tienen un empleo, buscan otro tiene que ver con los salarios. Sumó que hace un tiempo que Mendoza viene ranqueando en los últimos lugares en la comparación con otras provincias.

“Está entre las tres últimas en el promedio de salario público privado”, acotó. Y explicó que en esto interviene el tipo de actividad que Mendoza tiene y que hace que, al comparar con las provincias patagónicas, el sueldo esté muy por debajo, al igual que con respecto a CABA, que tiene remuneraciones más altas, traccionados por otras actividades y por el hecho de que muchas empresas tienen sus casas centrales allí.

“La variable que está en juego es el salario. Como la gente no alcanza a cubrir los gastos familiares del mes, la canasta básica total, está obligada a buscar otro empleo”, precisó.

José Vargas, titular de la consultora Evaluecon, señaló, en una línea similar, que la economía mendocina depende de algunos sectores puntuales, porque la matriz productiva no está muy diversificada. Y que son el sector agro exportador, la vitivinicultura, el turismo y el comercio minorista; actividades que se han visto impactadas por la situación macroeconómica. Esto, mientras que en el promedio nacional tienen un peso significativo otro tipo de actividades productivas.

Asimismo, advirtió que la EPH, al medir la tasa de empleo, de desocupación o subocupación, solamente releva los grandes centros urbanos, como el Gran Córdoba, el Gran Buenos Aires o el Gran Mendoza. Por lo que, en la provincia, con la gran diversidad laboral que existe al interior, hay diferencias en los datos de todo el territorio.

Empleo de menor calidad

Vargas mencionó que de la tasa de desocupación quedan excluidas personas que trabajan en plataformas de envíos y de transporte, por las que optaron muchas personas que fueron despedidas y no consiguieron un empleo. Para el relevamiento son considerados ocupados, por lo que los valores de desempleo no son tan altos.

Aroma, por su parte, resaltó que, cuando se pierden puestos de trabajo y después se recupera la economía, el empleo que aparece es de menor calidad. De hecho, planteó los datos del Indec muestran que gran parte del empleo que se está generando es informal(y mencionó también las plataformas).

“En esa informalidad Mendoza está tomando una parte grande, justamente porque cuando se destruye empleo, después cuesta mucho recuperarlo, que se genere empleo registrado”, expresó y subrayó que los salarios informales son más bajos que los formales.

Para entenderlo, según los datos de otra publicación del Indec, que se difundió la semana pasada, el ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio en el tercer trimestre de 2025 fue de $ 1.181.649, mientras que en el caso de aquellas sin descuento jubilatorio (trabajadores informales), el ingreso promedio fue de $ 571.607; menos de la mitad.

Evolución interanual

Según el relevamiento del Indec sobre Mercado de trabajo, en el tercer trimestre de 2025, con respecto al mismo periodo de 2024, la tasa de actividad creció 0,3 puntos porcentuales, al pasar del 48,3% a 48,6%; la tasa de empleo aumentó de modo similar, 0,4 p.p., (de 45,0% a 45,4%); y la desocupación, tuvo una disminución de 0,3 p.p. (de 6,9% a 6,6%).

Sin embargo, el crecimiento del empleo se dio en un contexto de caída interanual de la proporción de trabajadores asalariados (de 73,1% a 71,9% de los ocupados) y, en paralelo, de aumento de la proporción de población que trabaja por cuenta propia (de 23,3% a 24,5% de los ocupados). A su vez, para el total de ocupados, se observó un incremento en la tasa de informalidad (de 42,6% a 43,3%).