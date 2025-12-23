23 de diciembre de 2025 - 09:58

Dato del Indec que preocupa: 43% de los trabajadores argentinos están en negro y ganan la mitad que los formales

Según los últimos datos del INDEC, el salario promedio de un empleado no registrado es de $535.802, frente a los $1,2 millones que percibe un asalariado registrado.

Los sectores con mayor informalidad están en el agro, la construcción y el personal doméstico.

Los sectores con mayor informalidad están en el agro, la construcción y el personal doméstico.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

De acuerdo con las estadísticas del INDEC correspondientes al tercer trimestre de este año, los trabajadores no registrados ganan, en promedio, un 57% menos que sus pares en el sector formal.

Leé además

Actividad económica: Pesca lidera el crecimiento.

La actividad económica creció un 3,2% en octubre, según el Indec: el sector que más destacó

Por Redacción Economía
El sector energético cayó en el tercer trimestre de 2025.

Energía: cayó la actividad en el tercer trimestre y la baja se explicó por la generación electricidad y gas

Por Redacción Economía

El informe del organismo revela una realidad cruda: mientras que un asalariado registrado alcanzó un ingreso promedio de $1.247.462 mensuales, quienes trabajan "en negro" percibieron apenas $535.802.

Esta diferencia se acentúa aún más al analizar el piso salarial del sector. El 53% de los trabajadores no registrados gana menos de $422.837 por mes. Mientras que entre los registrados, el 54% superó la barrera del millón de pesos, pero al sumar a los informales, el 70% de la población ocupada total del país percibe menos de $1.000.000.

trabajo-empleo-desempleo
El 84% de los nuevos empleos creados en el último año son informales.

El 84% de los nuevos empleos creados en el último año son informales.

Un dato clave que arroja la nueva serie del INDEC es que el 43,3% de los ocupados trabaja actualmente sin descuentos ni aportes jubilatorios, la cifra más alta registrada hasta el momento.

La precarización se observa con mayor fuerza en la generación de nuevos puestos: del total de personas que consiguieron ocupación en el último año, el 84% lo hizo bajo condiciones de informalidad. Este fenómeno está estrechamente relacionado al crecimiento del monotributo y al auge de empleos menos calificados, subocupación, "changas" y servicios de delivery o transporte a través de plataformas digitales.

La radiografía del empleo en Argentina muestra que la masa de trabajadores se divide entre 13 millones de formales (públicos y privados) y unos 9 millones de informales. Los sectores con mayor informalidad están en el agro, la construcción y el personal doméstico.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Según el INDEC, la región de Cuyo registró un 5,1% de desempleo, mientras que el Gran Mendoza alcanzó el 6,2%, por debajo de distritos como el Conurbano y Rosario.

Desempleo y actividad laboral: qué dijo el Gobierno tras el informe del INDEC y el impacto en Mendoza

Por Jorge Yori
En el último trimestre hubo menos desempleo y un crecimiento leve en el mercado laboral. 

La desocupación bajó al 6,6% y el mercado laboral tuvo un leve crecimiento en el tercer trimestre

Por Redacción Economía
El debate de la reforma laboral tendrá fuerte impacto en las empresas del país.

Un enfoque complementario para ampliar los efectos de la reforma laboral

Por Federico Pablo Vacalebre
La inflación de noviembre fue de 2,5% a nivel nacional 

La inflación de noviembre mostró una marcada diferencia entre las provincias: qué lugar ocupa Mendoza

Por Redacción Economía