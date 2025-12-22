22 de diciembre de 2025 - 18:19

La actividad económica creció un 3,2% en octubre, según el Indec: el sector que más destacó

Frente a septiembre mostró señales de desaceleración. Uno de los pocos sectores que registraron caídas está relacionado directamente al turismo.

Actividad económica: Pesca lidera el crecimiento.

Actividad económica: Pesca lidera el crecimiento.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La actividad económica en Argentina volvió a mostrar números positivos en octubre de 2025, con un crecimiento interanual del 3,2%, aunque el ritmo se desaceleró frente al mes previo y dejó una baja en la comparación mensual, según informó este lunes 22 de diciembre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Leé además

esta confirmado el precio que tendra el dolar cuando abran los bancos este martes 23 de diciembre

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este martes 23 de diciembre

Por Redacción Economía
el sector inmobiliario de mendoza comienza a sentir el impacto de la mineria

El sector inmobiliario de Mendoza comienza a sentir el impacto de la minería

Por Diana Chiani

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) indicó que el nivel de actividad registró una caída del 0,4% respecto a la medición desestacionalizada. Este resultado marcó una desaceleración frente al mes anterior, cuando el indicador había mostrado un avance interanual del 4,8% y una suba mensual del 0,6%.

actividad económica
La actividad económica subió 3,2% interanual en octubre de 2025 y cayó 0,4% respecto de septiembre.

La actividad económica subió 3,2% interanual en octubre de 2025 y cayó 0,4% respecto de septiembre.

Sector por sector: cuáles crecieron y los que registraron caídas

Con relación a igual mes de 2024, doce de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en octubre, entre los que se destacan Pesca (91,4%), con un sorprendente salto, e Intermediación financiera (22,8%), en este último caso impulsado principalmente por la mayor actividad de los agentes y sociedades de bolsa.

La actividad de Intermediación financiera (22,8%) fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (3,9%); entre ambos sectores aportaron 1,32 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE.

Por su parte, tres sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca Industria manufacturera (-2,7%). Junto con Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-0,8%) y Hoteles y restaurantes (-1,0%) le restan 0,52 puntos porcentuales a la variación del EMAE.

Actividad económica
Actividad económica: Pesca fue el sector de mayor suba interanual (91,4%) en octubre de 2025 e Intermediación financiera el de mayor incidencia (0,81 puntos porcentuales).

Actividad económica: Pesca fue el sector de mayor suba interanual (91,4%) en octubre de 2025 e Intermediación financiera el de mayor incidencia (0,81 puntos porcentuales).

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cuál es el valor de un menú navideño económico, intermedio y premium, y qué productos aumentaron más

Menú de Navidad: cuánto cuesta la cena para cuatro personas en 2025 y qué productos lideraron las subas

Por Redacción Economía
La reforma laboral enviada al Senado incluye cambios impositivos que reducirían la coparticipación que reciben las provincias.

Reforma laboral y baja de Ganancias a empresas: el efecto en la coparticipación de las provincias

Por Redacción Economía
Nueva desregulación aérea: el Gobierno elimina la obligatoriedad del plan de vuelo para la aviación privada.

Nueva desregulación aérea: el Gobierno elimina la obligatoriedad del plan de vuelo para la aviación privada

Por Redacción Economía
Los créditos hipotecarios UVA ajustan la cuota por inflación y requieren planificación financiera para evitar que el aumento mensual supere la evolución de los ingresos familiares.

Créditos hipotecarios Banco Nación: cuánto tiene que ganar por mes una familia para acceder

Por Melisa Sbrocco