La actividad económica creció un 3,2% en octubre, según el Indec: el sector que más destacó

La actividad económica en Argentina volvió a mostrar números positivos en octubre de 2025, con un crecimiento interanual del 3,2%, aunque el ritmo se desaceleró frente al mes previo y dejó una baja en la comparación mensual, según informó este lunes 22 de diciembre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) indicó que el nivel de actividad registró una caída del 0,4% respecto a la medición desestacionalizada. Este resultado marcó una desaceleración frente al mes anterior, cuando el indicador había mostrado un avance interanual del 4,8% y una suba mensual del 0,6%.

Sector por sector: cuáles crecieron y los que registraron caídas Con relación a igual mes de 2024, doce de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en octubre, entre los que se destacan Pesca (91,4%), con un sorprendente salto, e Intermediación financiera (22,8%), en este último caso impulsado principalmente por la mayor actividad de los agentes y sociedades de bolsa.

La actividad de Intermediación financiera (22,8%) fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (3,9%); entre ambos sectores aportaron 1,32 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE.

Por su parte, tres sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca Industria manufacturera (-2,7%). Junto con Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-0,8%) y Hoteles y restaurantes (-1,0%) le restan 0,52 puntos porcentuales a la variación del EMAE.