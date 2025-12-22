Energía: cayó la actividad en el tercer trimestre y la baja se explicó por la generación electricidad y gas

El sector de Energía cerró el tercer trimestre de 2025 con un leve retroceso frente al mismo periodo del año pasado , arrastrado principalmente por la generación eléctrica y la actividad gasífera, aunque mostró una recuperación en comparación con los meses previos.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) afirma que el Índice Sintético de Energía (ISE) registró una baja interanual de 0,2%, mientras que en la comparación con el segundo trimestre del año mostró un aumento del 1,8%.

El desempeño estuvo apuntalado por el petróleo y la autogeneración eléctrica, que impulsaron una suba y moderaron la caída general.

En el sector de electricidad , la generación neta de energía eléctrica del Sistema Interconectado Nacional -que no incluye la generación utilizada como insumo en el proceso de producción de las centrales eléctricas- mostró en el tercer trimestre de 2025 una baja de 1,6% respecto a igual período del 2024.

La producción de energía cayó 0,2% interanual en el 3° trimestre de 2025; la de biodiésel, 9,6%; la de cogeneración eléctrica, 2,9%; y la autogeneración de energía y la producción de bioetanol crecieron 7,9% y 5,3%, respectivamente.

Esto se vio afectado principalmente por una menor generación térmica , según destacó el organismo.

En el sector mantienen opiniones opuestas de cara al cuarto y último trimestre: 50% de las firmas prevé que la demanda interna aumentará, mientras el otro 50% estima que no variará. Respecto a las exportaciones, el 16,7% espera que sus envíos al exterior no variarán, y el resto (83,3%) no prevé exportar.

En el sector gasífero, el gas que se distribuyó durante el tercer trimestre del año disminuyó 3,4% interanual, principalmente como consecuencia de un menor volumen de gas distribuido a usuarios industriales y domiciliarios. El gas distribuido no incluye lo entregado a las centrales eléctricas.

En el sector predomina la opinión negativa: el 91,7% que la demanda interna no variará y el 8,3% restante considera que aumentará. Con respecto a las exportaciones, 16,7% de las firmas considera que las ventas externas no variarán, 8,3% considera que aumentarán y 75% no prevé exportar en el mencionado trimestre.

El sector petrolero moderó la caída

Los derivados del petróleo seleccionados para el cálculo del ISE -medidos en toneladas equivalentes de petróleo (TEP)- presentaron en su conjunto una suba de 4,4% en el tercer trimestre respecto a igual período del año anterior.

En los derivados del petróleo, el gasoil neto de centrales eléctricas obtuvo la principal incidencia positiva interanual.

Sin embargo, en el sector no muestran optimismo de cara al cuarto trimestre: el 45,5% de las firmas estima que la demanda local de sus productos disminuirá, el 36,3% considera que no variará y un 18,2% prevé que aumentará.

Con respecto a las exportaciones, el 36,4% estima que sus envíos al exterior disminuirán, un 27,2% considera que no variarán, un 9,1% considera que aumentarán y un 27,3% de las empresas pertenecientes al sector prevé no exportar.

Creció la autogeneración eléctrica, a contramano de la cogeneración

El INDEC informó que hubo un alza del 7,9% en el total de energía autogenerada en la minería y en la industria manufacturera. Este aumento se explica como consecuencia de la suba en la energía despachada al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), de 3,8%, y la destinada para autoconsumo, de 9,1%.

En contraste, la energía cogenerada dentro de la industria cayó 2,9% interanual.

Comportamiento mixto entre biodiésel y bioetanol

Por último, en la medición de los biocombustibles se observó una baja en la producción de biodiésel (-9,6%) mientras el bioetanol subió en la comparación interanual (5,3%).

Con respecto al primero, los despachos al mercado interno en toneladas mostraron una caída de 28,4%; las exportaciones, una disminución de 3,7%.

En cuanto al segundo, el aumento se dio como consecuencia de que la producción de bioetanol de caña registró una suba de 3,0% y la producción de bioetanol de maíz del 7,7%. Los despachos al mercado interno de bioetanol presentaron un aumento de 4,1%.