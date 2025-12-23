23 de diciembre de 2025 - 09:30

SUAF de ANSES en enero: cómo quedarían los montos y topes tras la actualización por inflación

ANSES aplicará en enero una actualización del SUAF por inflación. Cambiarán los montos por hijo y los topes de ingresos según la movilidad vigente.

ANSES ajustará los valores del SUAF en enero de acuerdo con el índice de inflación informado por el Indec.

ANSES ajustará los valores del SUAF en enero de acuerdo con el índice de inflación informado por el Indec.

Foto:

Freepik - Canva
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La ANSES ajustará en enero los valores del SUAF de acuerdo con la inflación, tal como lo establece el esquema de movilidad vigente. La actualización impactará en las asignaciones familiares por hijo y en los límites de ingresos que determinan quiénes pueden acceder al beneficio.

Leé además

El reintegro del 30% se aplica todos los miércoles pagando con MODO BNA+ y tarjetas del Banco Nación.

Vuelve el reintegro de $120.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

Por Melisa Sbrocco
Los sectores con mayor informalidad están en el agro, la construcción y el personal doméstico.

Dato del Indec que preocupa: 43% de los trabajadores argentinos están en negro y ganan la mitad que los formales

Por Redacción Economía

El cambio se da luego de que el Congreso rechazara la iniciativa del Gobierno nacional para modificar el sistema de ajustes automáticos, por lo que las prestaciones continuarán atadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec.

Cómo quedarían los montos del SUAF de ANSES en enero

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará una actualización del 2,34% en los valores del SUAF en enero de 2026, en base al IPC de noviembre publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La suba responde a la movilidad prevista en el Decreto 848/2025, que sigue vigente luego del rechazo legislativo a la propuesta del Gobierno de Javier Milei de eliminar estos ajustes.

ANSES qué pasa si cobro planes sociales y tengo movimientos bancarios grandes.jpg

Los montos surgen de aplicar el índice de movilidad sobre los valores actuales del sistema y quedarán sujetos a la confirmación oficial de ANSES hacia fin de mes.

De esta manera, la asignación por hijo menor de edad quedaría conformada del siguiente modo:

  • Rango 1: $64.131, con una suba de $2.879 respecto de diciembre.
  • Rango 2: $43.258, con un aumento de $1.942.
  • Rango 3: $26.165, con un incremento de $1.175.
  • Rango 4: $13.498, con una suba de $606.

En el caso de la asignación por hijo con discapacidad, que se paga sin límite de edad a quienes cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD), los valores estimados para enero de 2026 serían los siguientes:

  • Rango 1: $208.807, con un incremento de $9.374.
  • Rango 2: $147.717, con una suba de $6.631.
  • Rango 3: $93.228, con un aumento de $4.185.

Topes de ingresos del SUAF y otros puntos clave a tener en cuenta

Además de los montos, la ANSES actualizará en enero de 2026 los topes de ingresos para acceder al SUAF. Estos límites se ajustarán un 2,47%, conforme a la movilidad previsional establecida por el Decreto 274/2024, que vincula las prestaciones sociales con la inflación.

Con esta actualización, los ingresos máximos quedarían establecidos de la siguiente manera:

  • Tope individual: $2.573.046.
  • Tope del grupo familiar: $5.146.093.
Pesos diez jpg
La actualizaci&oacute;n impactar&aacute; tanto en los montos de las asignaciones familiares como en los l&iacute;mites de ingresos.

La actualización impactará tanto en los montos de las asignaciones familiares como en los límites de ingresos.

Estos valores son determinantes, ya que si uno de los integrantes supera el límite individual o si la suma total de ingresos del grupo familiar excede el máximo permitido, se pierde automáticamente el derecho a cobrar las asignaciones familiares.

El SUAF alcanza a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, con excepción de los monotributistas sociales, titulares de la prestación por desempleo y jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Para la liquidación del beneficio, la ANSES toma el sueldo bruto informado por el empleador, sin aplicar descuentos por aportes ni cargas sociales.

Por último, el organismo recuerda que las madres que tienen la tenencia de sus hijos pero no perciben el SUAF pueden solicitar el cambio de titularidad mediante el Formulario Madres. El trámite es presencial, no requiere sentencia judicial y no transforma el SUAF en la Asignación Universal por Hijo (AUH), ni reemplaza la obligación del otro progenitor de cumplir con el pago de la cuota alimentaria.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Flybondi: polémica por vuelos cancelados en diciembre

Polémica por la low cost que canceló 70 vuelos en apenas tres días de diciembre

Por Redacción Economía
Cambios en el Banco Nación: Carolina Píparo fue designada como la nueva directora.

Carolina Píparo es la nueva directora del Banco Nación hasta 2028

Por Redacción Economía
El sector energético cayó en el tercer trimestre de 2025.

Energía: cayó la actividad en el tercer trimestre y la baja se explicó por la generación electricidad y gas

Por Redacción Economía
Javier Milei. Foto archivo.

Milei volverá a participar del Foro de Davos tras su último y polémico discurso contra la ideología de género

Por Redacción Economía