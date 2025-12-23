SUAF de ANSES en enero: cómo quedarían los montos y topes tras la actualización por inflación

La ANSES ajustará en enero los valores del SUAF de acuerdo con la inflación, tal como lo establece el esquema de movilidad vigente. La actualización impactará en las asignaciones familiares por hijo y en los límites de ingresos que determinan quiénes pueden acceder al beneficio.

El cambio se da luego de que el Congreso rechazara la iniciativa del Gobierno nacional para modificar el sistema de ajustes automáticos, por lo que las prestaciones continuarán atadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec .

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará una actualización del 2,34% en los valores del SUAF en enero de 2026 , en base al IPC de noviembre publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) . La suba responde a la movilidad prevista en el Decreto 848/2025 , que sigue vigente luego del rechazo legislativo a la propuesta del Gobierno de Javier Milei de eliminar estos ajustes.

Los montos surgen de aplicar el índice de movilidad sobre los valores actuales del sistema y quedarán sujetos a la confirmación oficial de ANSES hacia fin de mes.

Rango 1: $64.131, con una suba de $2.879 respecto de diciembre.

$64.131, con una suba de respecto de diciembre. Rango 2: $43.258, con un aumento de $1.942 .

$43.258, con un aumento de . Rango 3: $26.165, con un incremento de $1.175 .

$26.165, con un incremento de . Rango 4: $13.498, con una suba de $606.

En el caso de la asignación por hijo con discapacidad, que se paga sin límite de edad a quienes cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD), los valores estimados para enero de 2026 serían los siguientes:

Rango 1: $208.807, con un incremento de $9.374 .

$208.807, con un incremento de . Rango 2: $147.717, con una suba de $6.631 .

$147.717, con una suba de . Rango 3: $93.228, con un aumento de $4.185.

Topes de ingresos del SUAF y otros puntos clave a tener en cuenta

Además de los montos, la ANSES actualizará en enero de 2026 los topes de ingresos para acceder al SUAF. Estos límites se ajustarán un 2,47%, conforme a la movilidad previsional establecida por el Decreto 274/2024, que vincula las prestaciones sociales con la inflación.

Con esta actualización, los ingresos máximos quedarían establecidos de la siguiente manera:

Tope individual: $2.573.046.

$2.573.046. Tope del grupo familiar: $5.146.093.

Pesos diez jpg La actualización impactará tanto en los montos de las asignaciones familiares como en los límites de ingresos.

Estos valores son determinantes, ya que si uno de los integrantes supera el límite individual o si la suma total de ingresos del grupo familiar excede el máximo permitido, se pierde automáticamente el derecho a cobrar las asignaciones familiares.

El SUAF alcanza a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, con excepción de los monotributistas sociales, titulares de la prestación por desempleo y jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Para la liquidación del beneficio, la ANSES toma el sueldo bruto informado por el empleador, sin aplicar descuentos por aportes ni cargas sociales.

Por último, el organismo recuerda que las madres que tienen la tenencia de sus hijos pero no perciben el SUAF pueden solicitar el cambio de titularidad mediante el Formulario Madres. El trámite es presencial, no requiere sentencia judicial y no transforma el SUAF en la Asignación Universal por Hijo (AUH), ni reemplaza la obligación del otro progenitor de cumplir con el pago de la cuota alimentaria.